Rayane Bounida tidak menutup kemungkinan memperpanjang kontraknya bersama Ajax, yang berlaku hingga pertengahan 2028, di kemudian hari. Gelandang serang itu juga membahas bagaimana pelatih Míchel Sánchez dapat memainkannya.

Bounida kini tahu bahwa Míchel tidak melihatnya sebagai pemain sayap kanan. Hal itu bukan masalah bagi pemain Ajax tersebut. "Yang terpenting adalah saya bermain. Entah di kanan, tengah, atau kiri. Saya hanya ingin bermain sepakbola dan akan bermain di mana pun pelatih membutuhkan saya," ujarnya dalam Ajax Life Podcast.

Menurut Bounida, meningkatnya persaingan di skuad Ajax tidak harus menjadi hal yang merugikan. "Sekarang ada beberapa pemain di posisimu, tetapi persaingan itu bagus. Kamu berada di Ajax, klub terbesar di Belanda. Jadi, kamu sendiri yang harus menunjukkan bahwa kamu yang terbaik."

Bounida belajar banyak selama masa pemulihannya. "Sebelumnya saya belum pernah mengalami cedera parah, jadi secara mental itu cukup sulit. Namun, untungnya ada banyak orang di sekitar saya yang membantu saya melewatinya. Sekarang mental saya sedikit lebih kuat dan saya hampir bugar kembali."

Gelandang itu juga membahas masa depannya di Ajax dalam podcast tersebut. Pada Februari, ia mendapat tawaran untuk memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2028, dengan opsi tambahan satu tahun. Namun, cedera membuat pembicaraan antara klub dan pemain tertunda.

"Saya rasa kita perlu menunggu dulu. Saya sudah absen cukup lama, jadi itu bisa dimengerti. Saya harus kembali bugar, bermain, dan menunjukkan kemampuan saya. Saya terbuka untuk itu, jadi kita lihat saja nanti," kata Bounida.

Bounida kembali masuk skuad pertandingan Ajax pada September. Sejauh ini, ia hanya mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti saat menghadapi FC Groningen, yang dikalahkan 2-5. Dalam laga-laga lainnya, ia tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit.