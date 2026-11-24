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Presiden LaLiga, Javier Tebas, menyampaikan komentar pertamanya terkait pengunduran diri Miguel Ángel Gil Marín dari jabatan wakil presiden pertama sekaligus anggota dewan direksi, menyusul polemik seputar pendanaan Union of European Clubs.

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Melalui akun media sosialnya, Tebas mengunggah sebuah pesan yang berisi ungkapan terima kasih sekaligus menyambut gembira persetujuan Majelis Umum Biasa atas laporan keuangan dan anggaran.

"Klub-klub sekali lagi menunjukkan dukungan yang jelas terhadap manajemen Liga Sepak Bola Profesional Spanyol (LaLiga). Mayoritas mutlak yang menyetujui laporan keuangan dan anggaran dalam Majelis Umum Biasa memberi kami dorongan untuk terus bekerja bersama dan mengembangkan sepak bola profesional Spanyol seperti yang telah kami lakukan selama ini," ujar Tebas.

Selain menyinggung kehadiran Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Louzán, Tebas juga ingin berterima kasih kepada Gil Marín atas kerja kerasnya. "Saya berterima kasih kepada Miguel Ángel Gil Marín atas kerjanya sebagai wakil presiden pertama Liga Sepak Bola Profesional Spanyol, serta atas kerja sama selama bertahun-tahun ini," katanya.

Mengapa Gil Marín Mengundurkan Diri?

Miguel Ángel Gil Marín membuat kejutan dalam Majelis Umum Liga Spanyol setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden pertama sekaligus anggota dewan direksi, menyusul polemik seputar pendanaan Union of European Clubs.

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Pengunduran diri tersebut disampaikan dalam rapat Majelis Umum LaLiga yang digelar Selasa ini di ibu kota Madrid. Menurut harian Spanyol AS, alasan di balik keputusan itu adalah dugaan pendanaan yang diberikan LaLiga kepada Union of European Clubs dengan nilai lebih dari satu juta euro.

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Gil Marín merupakan anggota komite eksekutif European Football Clubs, yang sebelumnya dikenal sebagai Asosiasi Klub Eropa (ECA).

Majelis Umum LaLiga, yang mempertemukan klub-klub divisi pertama dan kedua, menjadi momen diumumkannya kepergian Gil Marín dari jabatan wakil presiden pertama yang ia emban sejak 2020, menggantikan Clemente Villaverde.

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Dalam beberapa tahun terakhir, Gil Marín menjadi salah satu pendukung utama Javier Tebas dalam perseteruannya dengan Real Madrid. Meski begitu, hubungannya dengan klub-klub lain sempat memanas pada satu periode ketika ia untuk sementara mendukung proyek Liga Super Eropa, sikap yang memicu kemarahan klub-klub lainnya.

Miguel Ángel Gil Marín resmi menjabat sebagai wakil presiden pertama LaLiga pada Maret 2020. Jabatan itu juga memberinya keanggotaan di Komisi Delegasi, yang beranggotakan Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Deportivo Alavés, Sevilla, Villarreal, Sporting Gijón, Celta Fortuna, Real Oviedo, Las Palmas, dan Almería.

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Union of European Clubs, yang dugaan pendanaannya oleh LaLiga tampaknya menjadi penyebab langsung pengunduran diri Gil Marín, adalah organisasi yang relatif baru berdiri dan memperjuangkan distribusi pendapatan yang lebih adil dalam sepak bola Eropa.

Organisasi tersebut memperingatkan potensi runtuhnya liga-liga domestik serta hilangnya daya saing banyak klub akibat ketimpangan distribusi pendapatan saat ini, yang tercipta dari hubungan antara UEFA dan bekas Asosiasi Klub Eropa yang beranggotakan klub-klub besar di benua tersebut.

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Javier Tebas telah mendukung Union of European Clubs sejak organisasi itu didirikan dan menghadiri berbagai acara serta seminar untuk menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut.

Klub-klub lain juga telah bergabung dengan organisasi ini, di antaranya Las Palmas dan Osasuna, sebagai bagian dari upaya mereka menuntut representasi klub yang lebih besar dalam ekosistem sepak bola Eropa.

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Terlepas dari perbedaan sikap terkait dukungan terhadap asosiasi-asosiasi klub tersebut, sumber tingkat tinggi di internal LaLiga menegaskan kepada AS bahwa hubungan antara Tebas dan Gil Marín "sangat baik". Mereka juga tidak meyakini pengunduran diri Gil Marín dari jabatan wakil presiden pertama akan menimbulkan masalah apa pun di antara kedua petinggi tersebut, selain kepergiannya dari jabatan itu.