Raya, Am Garcia, atau Simon?.. Penentuan kiper utama Spanyol di Piala Dunia

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, telah mengakhiri perdebatan mengenai posisi penjaga gawang menjelang dimulainya perjalanan "La Roja" di Piala Dunia 2026, setelah memutuskan kiper yang akan memimpin tim di turnamen tersebut.

Menurut laporan surat kabar "Sport" dari Catalunya, Unai Simón akan menjadi kiper utama timnas Spanyol di Piala Dunia, mengungguli David Raya dan Juan García yang akan menjadi dua pilihan cadangan selama turnamen.

Keputusan De la Fuente ini diambil setelah periode persaingan antara ketiga kiper tersebut, terutama mengingat performa luar biasa yang ditunjukkan Raya bersama Arsenal musim lalu, serta penampilan gemilang kiper muda Juan Garcia bersama Barcelona.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa staf pelatih telah menutup daftar kiper secara final menjelang laga melawan Cape Verde dalam laga pembuka Spanyol di Piala Dunia, sehingga Simon tetap mempertahankan kepercayaan pelatih di turnamen besar.

Di sisi lain, De la Fuente mendapat dorongan besar dengan kembalinya sejumlah pemain yang mengalami masalah fisik dalam beberapa waktu terakhir, terutama Lamine Yamal dan Neco Williams, di mana keduanya telah kembali berlatih bersama tim secara normal.

Sesuai rencana yang disusun staf teknis, Lamine Yamal akan diturunkan secara bertahap selama fase grup setelah pulih dari cedera otot pahabelakang. Ia diperkirakan akan mendapat menit bermain terbatas melawan Cape Verde sebelum beban fisiknya ditingkatkan saat menghadapi Arab Saudi.

De la Fuente juga mempertimbangkan untuk mempertahankan susunan pemain yang tampil dalam laga persahabatan terakhir melawan Peru, dengan masih mempertimbangkan antara Dani Olmo dan Alex Baena di lini serang.

Timnas Spanyol juga mengandalkan performa apik Mikel Oyarzabal, yang telah mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan internasional terakhir, sehingga menjadi salah satu senjata utama lini serang "La Roja" menjelang dimulainya Piala Dunia.

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