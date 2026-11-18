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Kembalinya Ronaldinho ke lapangan masih menjadi perbincangan hangat di Ravenna.

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Hampir satu dekade setelah mengumumkan pensiun sebagai pesepakbola, penyerang Brasil berusia 46 tahun itu bermain pada babak pertama laga Grup B Serie C Italia Minggu lalu. Ravenna menang 2-0 dalam derbi melawan Forlì, yang kemudian menunjuk Lamberto Zauli sebagai pelatih baru untuk menggantikan Nicola Campedelli yang mengundurkan diri.

Di bangku cadangan tim lawan ada Andrea Mandorlini. Pelatih Ravenna itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Ini jelas salah satu momen paling berkesan dalam sejarah olahraga Ravenna."

"Melatih Ronaldinho, meski hanya sekali ditambah sesi pemanasan sebelum pertandingan, sungguh membuat saya terharu. Kita bicara tentang pemain luar biasa, sekaligus sosok yang luar biasa. Dia datang ke sini dengan senyum yang kita semua kenal. Dia meluangkan waktu untuk semua orang: rekan setim, pemain muda, dan anggota keluarga. Dia tidak menolak siapa pun yang meminta swafoto, tanda tangan, atau sekadar menyapanya. Dia berbagi waktu dan keceriaannya."

"Apakah saya takut harus bermain dengan sepuluh orang dalam laga sepenting derbi? Tidak pernah. Kami telah menyiapkan semuanya secara terperinci bersama klub. Ada rencana yang jelas untuk memanfaatkan kemampuan Ronaldinho, dan kami juga merancang susunan pemain khusus agar dia menjadi nilai tambah."

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"Dari sisi pemasaran, ini langkah yang sensasional. Namun, saya seorang pelatih dan fokus pada apa yang terjadi di lapangan. Saya bisa katakan bahwa Ronaldinho memang berperan penting dalam kemenangan atas Forlì, pertandingan yang tidak resmi tetapi terasa 'sangat resmi', apalagi karena ini derbi."

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"Ronaldinho adalah fenomena. Dia berbaur di ruang ganti dengan sikap santun dan sisi manusiawi yang kalian lihat di televisi. Sama sekali tidak bersikap seperti superstar. Dia berganti pakaian bersama kami, menyemangati para pemain satu per satu, dan berbagi momen pribadi yang tak terlupakan dengan mereka. Dia pemain hebat yang tidak akan mengecewakan saat Anda mengenalnya dari dekat."

"Dua mantan pemain saya juga pernah bercerita tentang dia. Ketika melatih Verona, saya bertanya kepada Rafael Marquez dan Javier Saviola (mantan rekan setimnya di Barcelona, red.) seperti apa Ronaldinho di ruang ganti. Gambaran mereka tentang dirinya persis seperti yang saya temukan di Ravenna. Dia sosok yang ceria, murah senyum, dan selalu siap membantu rekan setim. Orang seperti dia membawa kegembiraan ke ruang ganti karena Anda tahu dia bisa membantu tim memenangi pertandingan. Pemain sekaliber itu mengurangi tekanan yang Anda rasakan."

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"Apakah dia akrab dengan seseorang secara khusus? Vinicius sama-sama berasal dari Brasil dan membantunya menyesuaikan diri, tetapi saya rasa dia akrab dengan semua orang. Itu terlihat dari foto sebelum pertandingan ketika seluruh skuad berpose di sampingnya, terutama dari kegembiraan mereka saat merayakan gol pembuka. Dia pernah menjuarai Liga Champions dan Piala Dunia, tetapi melihatnya merayakan gol ke gawang Forlì seperti itu pada usia 46 tahun sungguh membuat saya terharu."

"Apakah dampak kehadiran Ronaldinho di Ravenna mengingatkan saya pada salah satu pemain hebat yang pernah bermain bersama saya? Mungkin Karl-Heinz Rummenigge ketika saya berada di Inter. Saat itu, kedatangannya juga luar biasa bagi para suporter, tetapi juga bagi kami para pemain."

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"Ronaldinho mengatakan kepada saya bahwa dia sangat ingin kembali untuk memainkan satu pertandingan lagi. Dia bersenang-senang dan merasa sangat nyaman bersama para pemain. Saya sepenuhnya menyambutnya: untuk pemain sekaliber dia, pintu bukan sekadar terbuka, melainkan terbuka lebar."