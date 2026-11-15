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Prancis memastikan posisi puncak Grup A1 dan tempat di perempat-final Nations League, tetapi membutuhkan gol bunuh diri serta gol pertama Junior Kroupi di level internasional untuk menaklukkan Berke Ozer yang tampil gemilang di Bordeaux.

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Prancis menekan Turkiye dalam waktu yang lama di Matmut Atlantique, tetapi Ozer mampu menjaga gawangnya tetap aman pada babak pertama. Gol Kylian Mbappe juga dianulir karena offside sebelum jeda. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-49 ketika Adrien Rabiot menyundul sepak pojok Rayan Cherki dan bola masuk setelah mengenai Emirhan Topcu.

Turkiye sempat mengira mereka telah menyamakan kedudukan beberapa saat kemudian lewat Arda Guler, tetapi VAR menganulir gol tersebut karena offside dalam proses terciptanya gol. Pemain pengganti Kroupi lantas mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-80 setelah menuntaskan umpan Cherki yang membelah pertahanan. Abdulkerim Bardakci kemudian menyundul masuk sepak pojok Guler pada menit ke-90 sehingga akhir laga berlangsung menegangkan.

Prancis melepaskan 23 tembakan, sementara Turkiye 13, tetapi Ozer melakukan tujuh penyelamatan untuk menjaga tim tamu tetap dalam pertandingan hingga akhir. Kemenangan ini merupakan yang ke-13 bagi Prancis pada 2026, menyamai rekor mereka dalam satu tahun kalender, dan membuat mereka berstatus unggulan dalam undian perempat-final.

Berikut rapor pemain Prancis dari Matmut Atlantique...

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Kiper & pertahanan

Mike Maignan (7/10): Melakukan penyelamatan luar biasa dari jarak dekat untuk menggagalkan peluang Ismail Yuksek pada menit ke-36, tetapi tidak kembali bermain setelah jeda karena masalah pada paha.

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Sael Kumbedi (7/10): Tampil berani dan penuh energi dalam kesempatan pertamanya menjadi starter untuk Prancis. Membuat Eren Elmali tak berkutik dan mengirim umpan silang untuk sundulan Rabiot pada awal laga.

Jeremy Jacquet (7/10): Memblok dua tembakan Arda Guler yang mengarah ke gawang, masing-masing satu pada setiap babak, dan menyundul bola ke jalur Mbappe pada menit ke-34. Seperti pemain bertahan lainnya, ia terkadang lengah saat Turkiye menemukan ruang melalui serangan balik.

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Ibrahima Konate (7/10): Melakukan blok penting untuk menghentikan Deniz Gul pada menit ke-16 dan memberikan umpan yang berujung pada gol Mbappe yang dianulir. Mendapat kartu kuning pada awal babak kedua karena menarik Gul hingga terjatuh.

Andy Diouf (7/10): Bekerja sama dengan sangat baik bersama Barcola di sisi kiri, mengirim umpan tarik untuk Rabiot pada awal laga dan melepaskan tembakan ke sisi luar jaring sebelum jeda. Ia juga memberi Kroupi ruang untuk berlari pada menit ke-68 dan merebut bola dari Guler untuk mengawali peluang besar Mbappe.

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Lini tengah

Lucas Da Cunha (8/10): Menciptakan peluang satu lawan satu bagi Barcola dan meloloskan Mbappe ke depan gawang pada babak pertama. Ia nyaris mengubah skor menjadi 3-0 menjelang akhir laga lewat tembakan mendatar yang meleset tipis dari tiang.

Adrien Rabiot (7/10): Pemain Prancis paling aktif pada babak pertama. Ia menguji Ozer dari jarak 18 meter dan menyundul bola melewati mistar setelah menerima umpan silang Kumbedi. Sundulannya di tiang dekat dari sepak pojok Cherki berujung pada gol pembuka, sebelum ia digantikan Eduardo Camavinga pada menit ke-63.

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Rayan Cherki (8/10): Pemain terbaik Prancis. Mengirim sepak pojok yang menghasilkan gol pembuka dan memberikan umpan dengan takaran sempurna untuk gol Kroupi. Umpannya juga meloloskan Mbappe pada menit ke-64 sebelum ia digantikan Warren Zaire-Emery pada menit ke-82.

Lini serang

Michael Olise (7/10): Memaksa Ozer melakukan penyelamatan pada masing-masing babak dan menyodorkan bola kepada Mbappe untuk peluang dari jarak dekat yang berhasil diblok. Digantikan oleh pemain debutan Pablo Pagis pada menit ke-85.

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Kylian Mbappe (7/10): Menyamai catatan Zidane berupa 108 penampilan bersama tim nasional saat kembali masuk susunan pemain inti dan menciptakan peluang besar Barcola pada babak pertama. Golnya dianulir karena offside sebelum jeda dan tiga peluangnya digagalkan Ozer.

Bradley Barcola (7/10): Bekerja sama dengan baik bersama Diouf di sisi kiri sepanjang laga, tetapi seharusnya bisa menuntaskan peluangnya dengan lebih baik saat melepaskan tembakan cungkil setelah lolos sendirian pada menit ke-21. Digantikan Kroupi pada menit ke-63.

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Pemain pengganti & pelatih

Guillaume Restes (6/10): Masuk saat jeda dan melakukan penyelamatan bagus terhadap tembakan mendatar Guler pada menit ke-67. Tak berdaya menghadapi sundulan Bardakci yang tidak terkawal.

Eduardo Camavinga (7/10): Mengawali proses gol kedua lewat umpan lintas lapangan kepada Kroupi dan sebelumnya memberi Mbappe peluang, meski ia sendiri melepaskan dua tembakan yang melambung di atas mistar.

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Junior Kroupi (8/10): Menggantikan Barcola pada menit ke-63 dan terus menjadi ancaman. Ia melepaskan dua tembakan ke gawang tak lama setelah masuk sebelum menuntaskan umpan Cherki untuk mencetak gol pertamanya bagi Prancis.

Warren Zaire-Emery (6/10): Menggantikan Cherki pada menit ke-82 untuk membantu Prancis mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

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Pablo Pagis (6/10): Melakoni debutnya untuk Prancis dengan menggantikan Olise dan bekerja sama dengan apik bersama Mbappe pada masa tambahan waktu.

Zinedine Zidane (7/10): Keputusannya memasukkan Kroupi membuahkan hasil dan Prancis finis sebagai juara grup, tetapi kecerobohan mereka di lini belakang membuat Turkiye tetap dalam pertandingan hingga akhir.