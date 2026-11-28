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Manchester United mencapai titik terendah baru di Old Trafford saat Brentford menang telak 4-0. Dua gol Callum Wilson pada babak pertama menjadi awal dari bencana taktik yang menyisakan banyak pertanyaan bagi Mauricio Pochettino.

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Struktur pertahanan Manchester United runtuh dalam kekalahan telak 4-0 dari Brentford di Old Trafford. Rancangan taktik Mauricio Pochettino gagal mengantisipasi serangan vertikal tim tamu, terutama kerja sama mematikan antara Dango Ouattara dan Callum Wilson. United menguasai 59% bola dan mencatatkan 25 tembakan, tetapi ketidaktajaman mereka di sepertiga akhir, yang terlihat dari angka gol harapan (xG) sebesar 2,55 yang tak mampu mereka capai, sangat kontras dengan ketajaman Brentford saat melancarkan serangan balik.

Babak kedua tidak memberi kelegaan karena semangat tim tuan rumah tampak semakin surut. Meski beberapa pergantian pemain dilakukan untuk meningkatkan intensitas, pertahanan Manchester United saat menghadapi transisi tetap mudah ditembus. Brentford memanfaatkan ruang di belakang para bek sayap, sementara Kristoffer Ajer dan Kevin Schade menambah gol pada fase akhir pertandingan untuk memastikan kemenangan telak bersejarah. Bagi tim yang saat ini terpuruk di zona degradasi, penampilan ini tidak menunjukkan kemampuan menjaga penguasaan bola maupun ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi Liga Primer.

GOAL memberikan rating untuk para pemain Manchester United di Old Trafford...

Kiper & Pertahanan

Senne Lammens - 3/10: Sore yang sulit bagi pemain muda Belgia ini, yang tampak tidak terlindungi oleh lini pertahanan kacau di depannya. Meski agak kurang beruntung akibat bola-bola yang berubah arah, ketidakmampuannya menguasai area sendiri dalam situasi bola mati terlihat jelas. Ia hanya mencatatkan satu penyelamatan sepanjang pertandingan dan kebobolan empat gol.

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Diogo Dalot - 3/10: Menjadi titik lemah secara taktik di sisi kanan. Kecenderungan Dalot bergerak ke tengah meninggalkan ruang sangat luas untuk dimanfaatkan Ouattara, yang menghasilkan beberapa assist dari sisi lapangannya. Ia hanya memberi sedikit kontribusi dalam serangan meski United mendominasi penguasaan bola.

Topik Terkait

Leny Yoro - 4/10: Remaja ini mendapat pelajaran berat tentang tuntutan fisik Liga Primer. Meski sesekali menunjukkan kecepatannya saat mengejar lawan, ia sering menghadapi situasi dua lawan satu karena kurangnya perlindungan dari dua gelandang di depannya. Ia mencatatkan banyak operan sukses, tetapi kurang tegas dalam menghalau bola sebelum gol-gol di fase akhir pertandingan.

Harry Maguire - 2/10: Kewalahan menghadapi kecepatan dan pergerakan Brentford. Pemain timnas Inggris ini kesulitan mengikuti pergerakan menyamping para penyerang tim tamu dan kerap keluar dari posisi saat transisi yang berujung pada dua gol Callum Wilson. Ia memenangi duel-duel udara, tetapi gagal memimpin lini belakang yang kebobolan empat kali.

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Lisandro Martinez - 2/10: Penampilan buruk bagi pemain Argentina ini, yang tampak tertinggal dari tempo permainan sejak peluit awal. Ia gagal mengikuti pergerakan Wilson ke kotak penalti dan digantikan Luke Shaw saat jeda setelah begitu mudah dilewati sepanjang babak pertama.

Lini Tengah

Youri Tielemans - 4/10: Kesulitan memberi perlindungan yang dibutuhkan lini pertahanan. Meski cukup rapi saat menguasai bola, kurangnya mobilitas Tielemans dalam transisi membuat Brentford dapat menerobos bagian tengah lapangan tanpa perlawanan untuk mencetak gol ketiga.

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Kobbie Mainoo - 5/10: Salah satu dari sedikit pemain yang tetap tenang secara teknis di bawah tekanan, tetapi ia kewalahan menghadapi begitu banyak serangan balik Brentford. Ia tidak mampu mengendalikan tempo ketika permainan semakin terbuka dan kacau.

Bruno Fernandes - 5/10: Sang kapten berusaha memaksakan serangan, tetapi rasa frustrasinya terlihat jelas. Ia menciptakan beberapa peluang yang gagal dimanfaatkan para penyerangnya, tetapi kecenderungannya meninggalkan area tengah turut membuat United kehilangan kendali di lini tengah.

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Lini Serang

Amad Diallo - 4/10: Nyaris tidak terlibat pada babak pertama dan kesulitan melewati pemain yang menjaganya di sisi lapangan. Minimnya pengaruh Diallo membuatnya diganti saat jeda ketika United mencari ancaman yang lebih langsung lewat Mbeumo.

Patrick Dorgu - 4/10: Mengawali laga dengan penuh energi, tetapi pengaruhnya memudar ketika Brentford membidik sisi lapangannya. Ia tidak banyak menghadirkan ancaman karena lebih sibuk membantu mengurangi tekanan yang dihadapi Martinez di belakangnya.

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Joshua Zirkzee - 3/10: Penampilan yang kurang dinamis dari pemain Belanda ini. Meski United mencatatkan 25 tembakan, Zirkzee gagal menemukan ruang berbahaya di kotak penalti dan dengan mudah dikawal Sepp van den Berg sebelum digantikan Matheus Cunha.

Pemain Pengganti & Pelatih

Luke Shaw - 5/10: Masuk menggantikan Martinez saat jeda. Ia memberi sedikit tambahan stabilitas di sisi kiri, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk membendung serangan Brentford ketika struktur pertahanan tim runtuh pada fase akhir pertandingan.

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Bryan Mbeumo - 5/10: Masuk menggantikan Diallo saat jeda. Ia membawa lebih banyak energi dan bermain lebih langsung, tetapi umpan akhirnya tidak cukup akurat untuk membongkar pertahanan Brentford yang kukuh.

Matheus Cunha - 4/10: Menggantikan Zirkzee setelah laga melewati satu jam. Ia bergerak melebar, tetapi gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran yang berarti selama berada di lapangan.

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Shea Lacey - 5/10: Pemain muda ini masuk ketika tim berada dalam situasi sulit. Ia menunjukkan keberanian saat menguasai bola, tetapi tidak banyak berpengaruh ketika Brentford menambah dua gol lagi.

Mason Mount - 4/10: Masuk menggantikan Tielemans menjelang akhir laga, tetapi pertandingan sudah tidak mungkin diselamatkan. Ia sangat jarang menyentuh bola dan gagal memberi dampak di sepertiga akhir.

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Mauricio Pochettino - 2/10: Bencana taktik. Pochettino gagal menyesuaikan garis pertahanannya yang tinggi meski berulang kali ditembus Wilson dan Ouattara pada babak pertama. Keputusan menurunkan lini belakang yang kurang cepat bergerak ke samping saat menghadapi tim yang piawai melakukan serangan balik terbukti fatal, sementara pergantian pemainnya gagal mengubah jalannya kekalahan yang memalukan ini.