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Inter meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions, semuanya tanpa kebobolan, setelah mengalahkan Stuttgart 2-0 di San Siro. Mereka kini terpaut satu poin dari delapan besar.

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Stuttgart tampil menekan sejak awal, dan Josep Martinez harus menepis tembakan Chris Fuhrich pada menit ke-15. Inter kemudian mengambil alih kendali. Djed Spence digagalkan Dennis Seimen setelah lolos sendirian, Marcus Thuram menembak ke sisi luar jaring, sementara sepakan Nicolo Barella dengan sisi luar kakinya membentur bagian dalam tiang sebelum jeda. Tim tamu melewati lebih dari setengah jam tanpa melepaskan tembakan.

Kebuntuan pecah pada awal babak kedua ketika umpan silang Federico Dimarco mengenai lengan Josha Vagnoman dan wasit menunjuk titik penalti setelah tinjauan VAR. Petar Sucic mengarahkan penalti ke tengah gawang pada menit ke-57. Stuttgart nyaris membalas saat bola memantul dari Yann Bisseck dan hampir masuk ke gawangnya sendiri, tetapi Martinez mengamankannya. Lautaro Martinez, lima menit setelah masuk, menuntaskan umpan Dimarco dengan tembakan yang membentur tiang sebelum masuk pada menit ke-74. Inter menutup laga dengan 20 tembakan dan 2,68 gol harapan (xG), berbanding 13 tembakan dan 1,02 xG milik Stuttgart.

Berikut rating para pemain Inter versi GOAL...

Kiper & Lini Belakang

Josep Martinez (7/10): Tampak ragu saat bergerak menyambut umpan silang Maximilian Mittelstadt pada menit keenam, tetapi tampil solid setelahnya. Ia menepis tembakan Fuhrich pada menit ke-15, cepat bereaksi untuk mengamankan bola yang memantul dari Bisseck pada menit ke-61, lalu keluar dari gawang untuk meninju umpan silang Deniz Undav pada waktu tambahan.

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Yann Bisseck (7/10):

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Terlibat dalam sejumlah momen penting di kedua ujung lapangan. Ia gagal mengatasi bola sebelum peluang awal Fuhrich dan nyaris membelokkannya ke gawang sendiri pada menit ke-61. Namun, ia menjadi ancaman dalam situasi bola mati: menyundul sepak pojok ke arah Manuel Akanji pada menit ke-24, menyundul bola melebar dua menit kemudian, dan menguji Seimen dari tepi kotak penalti. Ia menyelesaikan 52 dari 53 umpannya.

Manuel Akanji (7/10): Masuk menggantikan Benjamin Pavard dan membantu meredam Ermedin Demirovic, yang gagal mengarahkan satu pun dari empat tembakannya ke gawang. Ia gagal mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-24, kehilangan bola dengan mudah pada menit ke-50, dan mendapat kartu kuning karena menjegal Undav pada menit ke-78. Namun, ia melakukan blok gemilang untuk menggagalkan Bilal El Khannouss di kotak penalti pada menit ke-83.

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Alessandro Bastoni (6/10): Masuk ke kotak penalti Stuttgart pada menit keempat dan menyiapkan tembakan jarak jauh Sucic pada menit ke-39. Ia juga menyelesaikan 42 dari 44 umpannya, sebelum keluar karena cedera dua menit kemudian.

Lini Tengah

Djed Spence (7/10): Memberi Inter kecepatan di sisi kanan dan menemukan pergerakan Barella ke ruang dalam untuk menghasilkan sepak pojok. Ia seharusnya membuka skor pada menit ke-16 setelah menerima umpan terobosan Francesco Pio Esposito, tetapi Seimen menutup ruang dengan baik saat Mittelstadt mengejarnya dari belakang.

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Nicolo Barella (8/10): Sang kapten menciptakan empat peluang, mengirimkan enam sepak pojok, dan kurang beruntung tidak mencetak gol ketika tembakannya dengan sisi luar kaki membentur bagian dalam tiang pada menit ke-43. Ia juga menemukan Dimarco dalam rangkaian serangan yang berujung penalti. Digantikan Aleksandar Stankovic pada menit ke-86.

Petar Sucic (8/10): Menjadi starter menggantikan Hakan Calhanoglu yang cedera dan tetap tenang saat mengarahkan penalti lurus ke tengah gawang pada menit ke-57. Ia menyelesaikan 60 dari 66 umpannya, lebih banyak daripada siapa pun di lapangan, meski tembakan jarak jauhnya pada babak pertama melambung tinggi di atas mistar.

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Henrikh Mkhitaryan (6/10): Mengalirkan bola dengan rapi, tetapi kurang tajam pada momen-momen penting. Ia gagal mengontrol umpan Thuram dalam posisi menjanjikan pada menit ke-30 dan tertinggal saat Nikolas Nartey bergerak memotong ke dalam tepat setelah laga dimulai kembali. Digantikan Curtis Jones pada menit ke-69.

Carlos Augusto (7/10): Permintaan penaltinya setelah sentuhan Esposito pada menit ke-19 tidak dikabulkan. Kontribusi terbaiknya datang saat bertahan: ia menghadang umpan silang Mittelstadt yang diarahkan kepada Demirovic pada menit ke-66, lalu bergerak menutup ruang untuk menghalau umpan silang lainnya menjadi sepak pojok menjelang akhir laga.

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Lini Depan

Marcus Thuram (5/10): Malam yang membuat frustrasi. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-13 akibat tekel terlambat terhadap Mittelstadt, lalu menembak ke sisi luar jaring dari sudut sempit setelah umpan Finn Jeltsch yang tidak akurat dan menyundul bola tinggi serta melebar dari jarak dekat tepat sebelum turun minum. Ia memang menyiapkan peluang Mkhitaryan pada menit ke-30, tetapi kehilangan bola enam kali. Digantikan Lautaro pada menit ke-69.

Francesco Pio Esposito (7/10): Gagal mencetak gol untuk pertama kalinya dalam enam pertandingan, tetapi banyak terlibat dalam permainan. Ia mengirim umpan terobosan kepada Spence pada menit ke-16, menyiapkan tembakan Barella yang membentur tiang, membuat Jeltsch mendapat kartu kuning, dan membiarkan umpan Dimarco melewati tubuhnya untuk gol Lautaro. Digantikan Andy Diouf pada menit ke-86.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Federico Dimarco (8/10): Mengubah jalannya pertandingan setelah menggantikan Bastoni pada menit ke-41. Ia menciptakan dua peluang bagi Thuram sebelum jeda, mengirim umpan silang pada menit ke-54 yang mengenai lengan Vagnoman dan menghasilkan penalti, memaksa Seimen menepis tembakan menukiknya ke atas mistar pada menit ke-63, serta memberi assist untuk gol Lautaro, assist kedelapannya bagi Inter di Liga Champions.

Lautaro Martinez (7/10): Kembali dari cedera, ia masuk menggantikan Thuram pada menit ke-69 dan hanya butuh lima menit untuk mencetak gol lewat tembakan yang membentur tiang kiri sebelum masuk, sekaligus memastikan kemenangan. Ia mengenakan ban kapten setelah Barella keluar dan tembakan keras kaki kirinya diblok Luca Jaquez pada waktu tambahan.

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Curtis Jones (6/10): Menggantikan Mkhitaryan pada menit ke-69 dan menyelesaikan ketujuh umpannya saat Inter mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

Aleksandar Stankovic (N/A): Menggantikan Barella pada menit ke-86 dan tembakannya dari luar kotak penalti pada waktu tambahan diblok.

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Andy Diouf (N/A): Masuk menggantikan Esposito pada menit ke-86 dan menyiapkan tembakan Lautaro yang diblok pada waktu tambahan.

Cristian Chivu (7/10): Timnya kalah unggul dalam 15 menit pertama, tetapi mengambil alih kendali setelahnya. Masuknya Dimarco setelah Bastoni keluar terbukti menentukan, keputusannya tetap memercayai Esposito terbayar lewat kontribusinya di berbagai aspek permainan, dan masuknya Lautaro membantu memastikan Inter mencatatkan pertandingan ketiga beruntun tanpa kebobolan di Liga Champions.