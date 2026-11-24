Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

BVB meraih hasil imbang 1-1 di markas Arsenal pada matchday kelima Liga Champions berkat penampilan berani pada babak kedua. Dua pemain bertahan menjadi yang terbaik. Berikut rating dan ulasan tiap pemain.

Arsenal pantas unggul setelah mendominasi awal pertandingan melalui gol indah Viktor Gyökeres lewat tendangan cungkil (10'). Saat kebobolan, para pemain Dortmund gagal menekan Arsenal meski menurunkan delapan pemain bertahan dan menggunakan formasi lima bek. Masalah itu berlanjut hingga jauh memasuki babak pertama. Meski demikian, BVB melepaskan lima tembakan pada babak pertama, semuanya tidak berbahaya. Pada babak kedua, Dortmund bermain jauh lebih berani, berjuang untuk kembali ke pertandingan, dan pantas menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Maximilian Beier (55'), yang hingga

saat itu tampil sangat buruk. Joane Gadou memberinya umpan luar biasa setelah melakukan aksi individu. Empat menit sebelumnya, para pemain Dortmund sudah memprotes dugaan handball di kotak penalti setelah bola mengenai lengan bawah Gyökeres. Namun, entah mengapa VAR tidak turun tangan.

Baca laporan lengkap pertandingan BVB di markas Arsenal di sini!

IMAGO

Iklan Iklan

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Gregor Kobel

Ya, tembakan Viktor Gyökeres untuk gol pembuka memang luar biasa. Dan tidak, Kobel jelas tidak melakukan kesalahan fatal sebagai kiper. Meski begitu, ia tampak sedikit kurang beruntung saat kebobolan gol tersebut. Beberapa menit kemudian, ia melakukan penyelamatan gemilang atas peluang Christos Tzolis, meski ia juga beruntung karena tembakan lanjutan Madueke diblok Svensson. Rating: 3,5

IMAGO

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 13.30 B04

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Joane Gadou

Seperti seluruh lini belakang Dortmund, ia sangat sibuk pada awal laga dan, seperti rekan-rekannya, kesulitan menentukan siapa yang harus dijaga serta menemukan ritme permainan. Namun, setelah 20 menit, ia mulai lebih mampu menghadapi Christos Tzolis dan beberapa kali memenangi duel. Perebutan bola yang dilakukannya menjelang jeda memicu serangan balik Dortmund yang cukup baik, lalu ia sendiri melepaskan tembakan dari sudut sempit. Ia kembali merebut bola dan kemudian melakukan aksi lari yang luar biasa berani menembus lini tengah, yang diakhirinya dengan umpan kepada Maxi Beier untuk gol penyama kedudukan 1-1. Ia juga merebut bola di kotak penaltinya sendiri. Ia diganti sesaat sebelum laga berakhir, keputusan yang membuat bukan hanya dirinya sedikit kebingungan. Rating: 2

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Waldemar Anton

Kembali menjadi starter bukan perkara mudah baginya karena ia harus bekerja sangat keras. Pada awalnya ia tampak sedikit lebih solid daripada Nico Schlotterbeck, meski selisihnya sangat tipis. Saat Dortmund sedang gencar menyerang, ia kehilangan bola lalu kalah adu lari dari Noni Madueke, yang nyaris berakibat fatal. Namun, setelah itu ia melakukan tekel bagus terhadap Gyökeres. Rating: 3,5

Getty Images

Iklan

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Nico Schlotterbeck

Ia kesulitan menghadapi Viktor Gyökeres dan Noni Madueke. Keduanya begitu merepotkannya hingga sesekali pemain timnas Jerman itu bahkan terlihat kaku saat bergerak, padahal biasanya tidak demikian. Namun, ia melakukan penyelamatan gemilang dari ancaman Declan Rice menjelang akhir babak pertama. Ia lebih jarang terlihat pada babak kedua, dan itu hal baik dalam pertandingan ini. Saat berusaha menghalau peluang Arsenal hingga tuntas, ia tanpa sengaja menabrak Kobel. Rating: 4

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Julian Ryerson

Ia jauh lebih jarang mencuri perhatian dibanding Svensson di sisi seberang pada babak pertama, tetapi juga lebih bisa diandalkan. Meski begitu, ia pun tidak selalu mampu mengimbangi ketika para pemain London melancarkan serangan. Pada menit terakhir masa tambahan waktu, ia kembali menghalau bola hingga keluar untuk lemparan ke dalam. Secara keseluruhan, penampilannya solid. Rating: 3,5

IMAGO

Iklan

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Jobe Bellingham

Ia juga tampil jauh lebih baik setelah babak pertama yang kurang memuaskan dan lebih aktif membantu membangun serangan. Ia berada sedikit dalam posisi offside saat mencetak gol yang sempat tampak membawa Dortmund unggul 2-1. Ia digantikan Marcel Sabitzer setelah 73 menit. Rating: 4

IMAGO

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Felix Nmecha

Belakangan ia tampil gemilang sebagai pencetak gol dan kemudian memicu perdebatan kontroversial dengan atau karena selebrasi golnya . Saat menghadapi Arsenal, ia harus bekerja keras dengan tangan dan kaki untuk menghambat permainan menyerang tim London yang kuat itu. Upayanya tidak terlalu berhasil dan ia juga sedikit berperan dalam gol yang membuat Dortmund tertinggal 0-1. Ia sesekali mencoba beraksi di kotak penalti dalam laga di London ini, tetapi tanpa hasil. Secara keseluruhan, penampilannya kurang konsisten. Rating: 4,5

Iklan

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Joey Veerman

Seperti hampir selalu terjadi, ia paling sering menyentuh bola di antara para pemain Dortmund. Secara statistik, banyak pula umpannya yang sampai ke sasaran, tetapi itu juga karena rekan-rekannya terkadang harus berlari penuh semangat mengejar bola kirimannya. Permainannya tampak kurang akurat dari biasanya dan aksinya juga kurang terarah. Namun, pada babak kedua, ketika Dortmund berjuang untuk kembali ke pertandingan, ia mengambil kendali permainan dan mendistribusikan bola dengan cerdik, termasuk ke depan. Rating: 3

IMAGO

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Daniel Svensson

Sebelum gol pembuka, ia dihalangi Ben White dan tersingkir dari permainan sehingga tak seorang pun berada dekat pencetak gol. Pada menit ke-16, giliran ia yang memblok tembakan lanjutan Noni Madueke. Entah bagaimana, ia terlibat dalam sebagian besar peluang berbahaya bagi kedua tim. Umpannya pada menit ke-49 setidaknya layak menghasilkan peluang emas bagi Dortmund. Pada babak kedua, ia praktis hanya mencuri perhatian dalam serangan. Rating: 2

IMAGO

Iklan

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Fabio Silva

Ia dipilih ketimbang striker Serhou Guirassy, yang baru saja pulih dari cedera otot. Pada menit ke-20, ia menciptakan upaya pertama Borussia untuk mengancam gawang, meski sama sekali tidak berbahaya. Umpan pendeknya yang apik menghasilkan setengah peluang bagi Daniel Svensson, tetapi kemudian ia kehilangan bola secara fatal di lini tengah, yang semestinya bisa dimanfaatkan Declan Rice untuk mengubah skor menjadi 2-0. Meski demikian, ia merupakan pemain Dortmund paling berbahaya pada babak pertama dan berupaya menghidupkan permainan setelah jeda hingga diganti, tetapi akhirnya tidak beruntung. Rating: 4

Getty Images

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Maximilian Beier

Dua belas sentuhan bola, tujuh umpan, satu kali offside, nol tembakan: catatan Maximilian Beier pada babak pertama memang seburuk kelihatannya. Secara nominal ditempatkan sebagai penyerang kedua, ia lebih sering bermain di belakang Fabio Silva. Pada awal babak kedua, ia menyia-nyiakan peluang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dari umpan bagus Svensson karena, entah mengapa, ia gagal mengenai bola. Penampilan yang sulit dibela, sampai ia memanfaatkan peluang emas pertama Dortmund dan aksi lari luar biasa Joane Gadou

Iklan

untuk mencetak gol penyama kedudukan 1-1 dengan apik. Nilai 5 pun akhirnya berubah menjadi... Rating: 3,5

Getty Images

Rating pemain BVB saat menghadapi Arsenal: Pemain pengganti

Serhou Guirassy: Masuk menggantikan Fabio Silva pada menit ke-64 dan kembali bermain setelah pulih dari cedera otot. Niko Kovac sebenarnya lebih ingin mengistirahatkannya, tetapi setelah skor menjadi 1-1, pelatih Dortmund itu tampaknya melihat peluang. Namun, Guirassy hanya mampu menghasilkan sedikit hal dalam serangan. Di sisi lain, ia beruntung tidak memasukkan bola ke gawang sendiri saat berusaha bertahan menghadapi peluang Arsenal pada menit ke-80. Rating: 4,5

Iklan

Konstantinos Karetsas: Masuk bersamaan dengan Guirassy, menggantikan pencetak gol Maximilian Beier. Namun, ia tidak mampu memberikan dorongan bagi serangan. Pergantian ganda itu tidak membuat Dortmund lebih baik. Rating: 4,5

Marcel Sabitzer: Masuk menggantikan Bellingham pada menit ke-73, tetapi kehadirannya juga tidak banyak berdampak. Tidak dinilai.

Iklan

Filippo Mane: Masuk pada masa tambahan waktu menggantikan Gadou yang tampil gemilang. Ia juga berusaha mencegah gol kedua Arsenal. Tidak dinilai.