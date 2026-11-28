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Atletico Madrid meraih kemenangan ketiga beruntun setelah menang 3-2 dalam laga menegangkan di Estadio Manuel Martinez Valero. Penampilan gemilang pada babak pertama berlanjut dengan perjuangan sulit mempertahankan keunggulan melawan Elche yang terancam degradasi. Hasil ini membuat tim Diego Simeone tetap berada di posisi ketiga La Liga dengan 31 poin.

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Tim Simeone langsung tampil agresif. Alejandro Grimaldo mendapat hadiah penalti setelah dijatuhkan Federico Redondo dan mengeksekusinya pada menit kelima. Lee Kang-in menggandakan keunggulan hanya dua menit kemudian. Martim Neto memperkecil ketertinggalan tuan rumah pada menit ke-26, tetapi Julian Alvarez mengembalikan keunggulan dua gol Atletico sebelum jeda setelah menerima umpan Alex Baena.

Babak kedua berjalan berbeda. Tendangan jarak jauh Buba Sangare tiga menit setelah babak kedua dimulai membangkitkan harapan Elche. Tuan rumah menguasai 55 persen bola setelah jeda, sementara Atletico gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Jonathan David menyia-nyiakan peluang terbaik tim tamu pada menit ke-58, sedangkan Jan Oblak harus menggagalkan upaya Lucas Cepeda dan Grady Diangana sebelum Atletico memastikan kemenangan.

Berikut rating pemain Atletico Madrid versi GOAL dari Estadio Manuel Martinez Valero...

Kiper & Pertahanan

Jan Oblak (6/10): Takluk oleh penyelesaian Neto dari sisi kiri kotak penalti dan tendangan jarak jauh Sangare, tanpa banyak peluang untuk menghentikan keduanya. Melakukan dua penyelamatan setelah jeda, masing-masing dari Cepeda pada menit ke-68 dan Diangana pada menit ke-81, untuk menjaga keunggulan.

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Marcos Llorente (7/10): Tampil rapi sebagai bek kanan. Ia hanya salah mengumpan tiga kali sepanjang pertandingan dan memenangi semua duel darat yang diikutinya. Memberi umpan kepada Alvarez untuk tembakan pada menit-menit akhir yang diblok, lalu menerima kartu kuning pada waktu tambahan ketika pertandingan semakin sengit.

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Marc Pubill (6/10): Menerima kartu kuning pada menit ke-43 karena melanggar Fer Nino, tetapi bermain sederhana setelahnya, dengan tiga intersepsi dan kemenangan dalam kedua duel udaranya.

David Hancko (7/10): Tenang saat menguasai bola dan menjalankan tugasnya ketika Elche menekan pada babak kedua, dengan tiga sapuan dan satu blok. Jarang berada dalam kesulitan.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Mendapat hadiah penalti dan mengeksekusinya dengan tenang untuk membuka jalan bagi Atletico. Aktif dalam menyerang maupun bertahan, ia mengirim umpan silang untuk peluang emas David pada menit ke-58 dan melakukan empat tekel, sebelum menerima kartu kuning karena melanggar Josan pada menit ke-85.

Lini Tengah

Giuliano Simeone (7/10): Tak kenal lelah di sisi kanan. Ia bekerja keras dalam bertahan dengan tiga sapuan, tetapi masih sempat menciptakan peluang bagi Alvarez sesaat sebelum turun minum. Digantikan Robin Le Normand saat pertandingan menyisakan lima menit.

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Pablo Barrios (7/10): Energik di tengah, enam kali merebut kembali bola dan membuat tiga intersepsi. Mencoba melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-12, tetapi bola melambung. Ia digantikan Johnny Cardoso pada menit ke-70.

Morten Hjulmand (7/10): Tampil rapi dan dapat diandalkan di dasar lini tengah. Ia menuntaskan 37 dari 39 umpannya dan memenangi keempat duel daratnya. Digantikan Koke pada menit ke-56.

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Alex Baena (7/10): Menjadi sumber kreativitas dalam permainan gemilang Atletico pada babak pertama. Umpan terobosannya memberi Alvarez peluang awal yang diblok, lalu ia menyumbang assist untuk gol ketiga. Digantikan Jonathan David pada menit ke-56.

Lini Serang

Lee Kang-in (7/10): Dipasang di posisi sentral bersama Alvarez saat Alexander Sorloth absen, ia mencetak gol dua menit setelah gol pembuka lewat tembakan mendatar ke sudut bawah gawang dari sisi kiri kotak penalti. Pengaruhnya kemudian berkurang. Tembakannya diblok pada menit ke-68 sebelum ia digantikan pada menit ke-70.

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Julian Alvarez (9/10): Pemain paling menonjol. Ia menuntaskan umpan Baena pada menit ke-41 untuk mengembalikan keunggulan dua gol Atletico dan menjadi ancaman terbesar tim tamu sepanjang pertandingan. Ia mencatatkan tujuh tembakan, termasuk tendangan bebas yang melambung tipis dan dua upaya pada menit-menit akhir yang diblok. Ia juga menciptakan peluang bagi Lee dan Rodrigo Mendoza serta nyaris tak membuat kesalahan saat menguasai bola, dengan 39 dari 40 umpannya berhasil.

Pemain Pengganti & Pelatih

Koke (7/10): Masuk pada menit ke-56 dan menghadirkan ketenangan di tengah babak kedua yang menegangkan. Ia menjaga aliran bola dan tujuh kali merebut kembali penguasaan bola.

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Jonathan David (6/10): Menggantikan Baena pada menit ke-56 dan seharusnya mencetak gol dua menit kemudian, tetapi tembakannya menyambut umpan silang Grimaldo dari tengah kotak penalti melebar. Belakangan, ia memberi umpan kepada Cardoso untuk tembakan yang melambung di atas mistar.

Johnny Cardoso (6/10): Menggantikan Barrios pada menit ke-70. Ia mengumpan kepada Alvarez untuk tembakan yang diblok pada menit ke-80, lalu melepaskan tembakan sendiri yang melambung beberapa saat kemudian.

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Rodrigo Mendoza (6/10): Masuk menggantikan Lee pada menit ke-70 dan tembakan jarak dekatnya diblok dua menit kemudian. Mendapat tendangan bebas yang berguna pada waktu tambahan.

Robin Le Normand (N/A): Masuk pada menit ke-85 untuk membantu mempertahankan kemenangan.

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Diego Simeone (6/10): Timnya tampil sangat tajam pada babak pertama, tetapi Atletico kehilangan kendali setelah jeda dan tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran pada babak kedua. Tiga poin dan kemenangan ketiga beruntun berhasil diraih, tetapi menit-menit akhir terasa jauh lebih sulit daripada yang seharusnya.