Seperti dilaporkan surat kabar tabloid tersebut, klub asal Franken itu mengamankan bonus tersendiri saat kepindahan bek tengah 20 tahun itu ke VfB Stuttgart pada Februari 2025. Jika pemain bertahan itu kini dimainkan dalam pertandingan-pertandingan pertamanya dengan seragam timnas Jerman, klub tersebut akan menerima pemasukan sebesar nominal di kisaran rendah enam digit.

Jeltsch untuk pertama kalinya masuk skuad tim nasional senior dan sudah masuk rencana pasti untuk laga-laga Nations League mendatang melawan Serbia pada 1 Oktober serta di Yunani pada 4 Oktober.

Kesepakatan itu, yang saat itu sudah mencakup nilai transfer sebesar 9,5 juta euro, dengan demikian terbukti menjadi sukses besar bagi kedua pihak. Di VfB, pembayaran bonus itu kemungkinan akan dikirim ke Nürnberg tanpa rasa keberatan. Di bawah pelatih Sebastian Hoeneß, pemain berkaki kanan itu menikmati "start roket" yang sesungguhnya, langsung merebut tempat inti dan mendongkrak nilai pasarnya secara drastis.

Perkembangan pesat ini juga tidak luput dari perhatian raksasa-raksasa sepakbola Eropa. Bayern Munich, Arsenal, dan Liverpool disebut sebagai peminat konkret untuk pemain bertahan tersebut, yang pada 2025 dianugerahi Fritz Walter Medal emas yang bergengsi - di depan Said El Mala.

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Apa yang dikatakan Jürgen Klopp tentang Finn Jeltsch dari Stuttgart?

Belakangan, Jeltsch juga mendapat perhatian khusus dari sosok ternama. "Di antara para pemain yang tidak langsung akrab bagi saya, Finn adalah yang pertama menarik perhatian saya", kata pelatih timnas Jürgen Klopp tentang Jeltsch. "Karena Anda melihat statistiknya dan berpikir: Astaga, penampilan, hah? Apa itu? Lalu Anda melihat sedikit lebih saksama dan menyadari: bek yang luar biasa, yang melakukannya dengan sangat baik, punya atletisme yang luar biasa dan bisa bermain bola."

Kualitas sang youngster bukan datang begitu saja. Bahkan sejak level junior, pemain bertahan itu sudah meraih sukses besar dan menobatkan dirinya bersama tim junior Jerman sebagai juara dunia dan Eropa U17. Generasi ini kini semakin menjadi sorotan di level senior.

"Kami menjadi juara dunia dan Eropa di level U17", kata Klopp: "Mereka sekarang seharusnya berusia 20 tahun. Sekarang, dengan SIM, kami bisa memanfaatkan mereka." Dengan laga internasional yang akan datang, Jeltsch kini mendapat panggung besar berikutnya untuk semakin menegaskan posisinya di level internasional.