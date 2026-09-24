Timnas Belanda memulai Nations League dengan hasil imbang 1-1 melawan Jerman. Belanda sempat lama tertinggal, tetapi Cody Gakpo memastikan gol penyeimbang yang pantas jauh di masa injury time. Voetbalzone memberikan nilai rapor kepada para pemain starter dan pemain pengganti yang bermain minimal 45 menit.

Denzel Dumfries termasuk di antara pemain yang lebih baik di kubu Belanda dengan nilai 7. Bek kanan itu terutama tampil menonjol dalam menyerang selepas jeda, sempat digagalkan sendiri oleh Marc-André ter Stegen dan kemudian melepaskan umpan silang keras yang nyaris berbuah gol lewat Mexx Meerdink.

Tijjani Reijnders juga mendapat nilai 7. Bola-bola matinya beberapa kali menghadirkan bahaya dan dari sepak pojoknya Virgil van Dijk sempat menanduk bola masuk sejak awal laga, meski gol itu pada akhirnya dianulir karena pelanggaran Brian Brobbey.

Crysencio Summerville juga pantas mendapat nilai 7 dan beberapa kali menghadirkan ancaman dari sisi kiri. Sebelum jeda ia bahkan mendapat peluang bagus untuk membawa Belanda unggul, tetapi sundulannya tidak menghasilkan gol.

Pemain pengganti Mexx Meerdink langsung memberi kesan pada debutnya bersama tim nasional dan diganjar nilai 7. Penyerang itu menggantikan Brobbey yang cedera, memberi kesempatan kepada Dumfries untuk melepaskan tembakan dengan sebuah backheel indah, lalu kemudian mengenai tiang melalui Ter Stegen.

Quinten Timber hanya mendapat nilai 5,5. Gelandang itu terlalu sering kehilangan bola, menerima kartu kuning sejak awal setelah melanggar Kai Havertz, dan ditarik keluar pada menit ke-57 untuk digantikan Joey Veerman.

Virgil van Dijk juga mendapat nilai 5,5 yang tergolong di bawah standar. Sang kapten sempat mengira telah membawa Belanda unggul lewat sundulan yang berbuah gol, tetapi golnya dianulir dan kemudian ia menerima kartu kuning di laga tersebut.

Ryan Gravenberch dengan nilai 6,5 sedikit berada di atas rata-rata. Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Brian Brobbey, dan Gakpo semuanya mendapat nilai 6, dengan nama terakhir pada akhirnya tetap menjadi penentu hasil lewat gol penyeimbangnya di akhir laga.





Nilai rapor timnas Belanda

Pemain Nilai Bart Verbruggen 6 Denzel Dumfries 7 Jan Paul van Hecke 6 Virgil van Dijk 5,5 Micky van de Ven 6 Tijjani Reijnders 7 Ryan Gravenberch 6,5 Quinten Timber 5,5 Cryscensio Summerville 7 Brian Brobbey 6 Cody Gakpo 6 Mexx Meerdink 7















