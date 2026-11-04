Matej Kovar - 7,5

Sergiño Dest - 6,5

Bek kanan itu punya peluang membuka skor saat berlari sendirian menuju Yann Sommer. Namun, kiper asal Swiss tersebut melakukan penyelamatan gemilang. Sepuluh menit sebelum turun minum, Dest kembali digagalkan kiper berpengalaman Brugge itu. Setidaknya, bek kanan tersebut beberapa kali menciptakan ancaman bagi PSV, yang tetap harus menelan kekalahan.

Lutsharel Geertruida - 7

Armando Obispo - 5,5

Filip Kostic - 5

Mauro Júnior - 6

Kodai Sano - 7,5

Guus Til - 6

Ivan Perisic - 6

Pemain veteran asal Kroasia itu terutama banyak melepaskan umpan silang saat menghadapi mantan klubnya. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan gol bagi PSV, yang terus berusaha membuka skor. Justru Club Brugge yang masuk ke ruang ganti dengan keunggulan saat jeda.

Sven Mijnans - 5

Penyerang dadakan itu tak mampu mencegah Nicolò Tresoldi menanduk umpan silang untuk membawa Brugge unggul 0-1. Tak lama kemudian, Mijnans nyaris menyamakan kedudukan di sisi lapangan lainnya. Penyerang tersebut jelas kesulitan menghadapi para bek Brugge yang kuat secara fisik, meski penampilannya membaik setelah turun minum. Namun, Mijnans melakukan kesalahan saat mencoba mengoper bola dengan tumit, yang kemudian dimanfaatkan Carlos Forbs untuk mencetak gol kemenangan lewat serangan balik.

Ruben van Bommel - 6,5

Penyerang sayap itu sesekali menambah kecepatan hingga Kyriani Sabbe, yang menjaganya, tak mampu mengimbangi dalam adu lari. Van Bommel kemudian menyundul bola ke mistar, meski wasit meniup peluit karena pelanggaran. Setelah turun minum, sundulan Van Bommel disapu dari garis gawang sebelum ia digantikan Ricardo Pepi.