Bagikan Ikuti GOAL di Google

Juventus mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Liga Europa setelah bermain imbang 2-2 dalam laga sengit melawan Rennes di Allianz Stadium. Meski unggul lebih dulu lewat Zeki Celik, Juventus membutuhkan gol penalti Nick Woltemade pada babak kedua untuk menyamakan kedudukan setelah Rennes dengan cepat berbalik unggul.

Iklan

Juventus dan Rennes bermain imbang 2-2 dalam laga menegangkan di Turin, hasil yang membuat kedua tim perlu mengevaluasi kerapuhan struktur pertahanan masing-masing. Juventus mengawali pertandingan dengan intensitas tinggi dan membuka skor melalui Zeki Celik saat laga baru berjalan enam menit. Namun, disiplin taktik anak asuh Luciano Spalletti goyah pada pertengahan babak pertama, sehingga Mousa Tamari mampu menyamakan kedudukan sebelum penalti Boulaye Dia sesaat menjelang jeda membalikkan keadaan. Pergeseran momentum itu memperlihatkan kerentanan Juve saat menghadapi transisi serangan, membuat penonton tuan rumah gelisah saat turun minum.

Juventus mendominasi penguasaan bola pada babak kedua dan menutup laga dengan catatan 54 persen, tetapi kesulitan membongkar pertahanan Rennes yang bermain rapat di area sendiri. Gol penyeimbang akhirnya datang pada menit ke-67 ketika Nick Woltemade, pemain paling kreatif Juve sepanjang malam, menuntaskan penalti dengan tenang. Juve terus memburu gol kemenangan dan mencatatkan total 14 tembakan, tetapi gagal mencetak gol ketiga. Kartu kuning untuk Boudlal dari Rennes pada pengujung laga serta sejumlah pergantian taktis dari kedua pelatih membuat pertandingan tetap menegangkan hingga akhir, tetapi kedua tim akhirnya berbagi poin dalam laga pekan ketiga ini.

Kiper & Pertahanan

G. Vicario - 5/10

Malam yang mengecewakan bagi kiper asal Italia ini. Meski melakukan tiga penyelamatan untuk menjaga Juventus tetap dalam pertandingan, ia dua kali kebobolan pada babak pertama, termasuk melalui penalti Boulaye Dia. Ia tidak menunjukkan wibawa yang biasanya terlihat ketika Rennes mendominasi sebelum jeda.

F. Gatti - 4/10

Laga yang sulit bagi bek tengah ini, yang kewalahan menghadapi pergerakan Tamari dan Dia. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-20 dan tak pernah terlihat nyaman, sehingga ditarik keluar karena alasan taktis saat laga berjalan satu jam ketika Spalletti menginginkan lini belakang yang lebih gesit.

Iklan Iklan

G. Bremer - 6/10

Pemain paling stabil di antara tiga bek yang tampil sebagai starter, Bremer melakukan beberapa intervensi penting untuk mencegah Rennes memperbesar keunggulan. Namun, ia tetap menjadi bagian dari unit pertahanan yang secara mengejutkan tampak mudah ditembus saat timnya kehilangan kendali pada babak pertama.

Topik Terkait

L. Kelly - 5/10

Ditempatkan di sisi kiri trio bek, Kelly cukup baik dalam membawa bola ke depan, tetapi berada di posisi yang keliru dalam proses terciptanya gol pertama Rennes. Ia diganti pada menit ke-80 ketika Juve beralih ke formasi yang lebih menyerang.

Lini Tengah

D. Luiz - 6/10

Pemain asal Brasil ini menjadi pengatur tempo utama tim dan membantu Juve mencatatkan penguasaan bola 54 persen. Meski efektif dalam mengalirkan bola, ia tidak mampu memberikan umpan akhir yang cukup tajam untuk membongkar pertahanan Rennes yang kukuh dan bermain lebih dalam pada babak kedua.

Iklan

T. Koopmeiners - 6/10

Penampilan seimbang dari pemain asal Belanda ini, yang menjelajahi banyak area lapangan. Ia berperan penting dalam tekanan awal yang menghasilkan gol pembuka, meski pengaruhnya sedikit berkurang ketika Rennes memadati area tengah.

W. McKennie - 6/10

McKennie menampilkan kerja keras seperti biasanya, bergerak di antara lini untuk mendukung serangan. Ia memenangi beberapa duel di sepertiga tengah lapangan, tetapi tidak mampu menghadirkan ancaman berarti untuk mencetak gol.

Iklan

M. Celik - 7/10

Mengawali laga dengan gemilang lewat gol pembuka pada menit keenam, menunjukkan naluri yang bagus untuk masuk ke kotak penalti. Namun, penampilannya berakhir lebih cepat setelah ia diganti saat jeda, kemungkinan karena perubahan taktik atau cedera ringan.

A. Cambiaso - 6/10

Bermain sebagai bek sayap, Cambiaso terus menjadi pilihan untuk mengalirkan bola di sisi lapangan. Ia mengirimkan beberapa umpan silang berbahaya, meski lini pertahanan Rennes mampu mengatasi sebagian besar bola kirimannya di udara. Ia tetap berada di lapangan hingga jauh memasuki masa tambahan waktu.

Iklan

Lini Serang

N. Woltemade - 8/10

Tokoh utama Juventus yang tak terbantahkan. Ia memberikan assist untuk gol pembuka Celik saat laga baru berjalan enam menit dan terus menjadi tumpuan serangan sepanjang pertandingan. Di bawah tekanan besar, ia menuntaskan penalti pada menit ke-67 untuk mengamankan hasil imbang bagi timnya.

R. Kolo Muani - 5/10

Malam yang sepi bagi pemain asal Prancis ini, yang kesulitan menemukan ruang di belakang pertahanan lima pemain Rennes. Ia nyaris tak terlihat dalam rentang panjang babak kedua sebelum digantikan Jeremie Boga pada menit ke-81.

Iklan

Pemain Pengganti & Pelatih

P. Kalulu - 6/10

Masuk menggantikan Celik saat jeda, Kalulu membuat sisi kanan lebih kukuh dalam bertahan dan membantu Juventus kembali mengendalikan tempo pertandingan pada babak kedua.

N. Gonzalez - 5/10

Masuk menggantikan Gatti setelah 60 menit untuk menambah daya serang. Meski menyibukkan para bek lawan, ia tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran selama sekitar setengah jam di lapangan.

Iklan

J. Lucumi - 6/10

Menggantikan Kelly untuk sepuluh menit terakhir. Ia mengatasi dengan baik beberapa bola panjang yang dilancarkan Rennes saat berupaya merebut kemenangan pada pengujung laga.

J. Boga - 5/10

Masuk menggantikan Kolo Muani pada menit ke-81. Ia beberapa kali mencoba menggiring bola dengan gaya khasnya, tetapi tidak mampu menghasilkan momen istimewa yang dibutuhkan untuk mencetak gol pembeda.

Iklan

K. Alajbegovic - N/A

Masuk menggantikan Cambiaso pada menit ke-91 dalam pergantian taktis yang sangat terlambat; tidak memiliki cukup waktu untuk memengaruhi pertandingan.

L. Spalletti - 5/10

Spalletti patut mencemaskan betapa mudahnya timnya kehilangan keunggulan pada babak pertama. Meski penyesuaiannya pada babak kedua membantu menstabilkan tim dan meraih hasil imbang, susunan pertahanan awalnya terbukti tidak memadai untuk menghadapi permainan langsung Rennes.