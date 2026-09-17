Raphinha Usai Kemenangan 7 Gol: Saya Tidak Akan Pernah Mengucapkan Kalimat Ini

Pemain Brasil, Raphinha, kapten Barcelona, menilai bahwa dirinya dan rekan-rekannya haus akan kesuksesan, seraya menegaskan pentingnya terus meningkatkan diri pada fase mendatang.

Raphinha mencetak 3 gol "hat-trick", dalam kemenangan telak Barcelona atas Racing Santander (7-2), Rabu kemarin, pada pekan keenam Liga.

Raphinha tampil gemilang secara nyata di posisi penyerang tengah yang ia isi sejak awal musim ini, di mana ia memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga dengan koleksi 9 gol.

Raphinha berkata dalam pernyataannya usai pertandingan: "Selalu penting bagi kami untuk menyadari kebutuhan kami untuk meningkatkan diri di beberapa aspek. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya tampil dengan baik; sebab saya selalu berupaya memperbaiki semua yang saya bisa. Saya senang dengan gol-gol tersebut, dan dengan kemenangan ini, dan itulah yang terpenting, tetapi kami harus terus meningkatkan diri".

Ia menambahkan tentang bermain di posisi penyerang tengah sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Saya merasa nyaman, dan saya mencetak gol".

Ia melanjutkan: "Para pemain haus akan kemenangan, dan selalu berambisi untuk lebih. Kami memiliki mentalitas bahwa setiap kali peluang datang, kami harus menciptakan lebih banyak peluang, dan hal itu terlihat jelas di atas lapangan. Kami saling mendukung satu sama lain dengan sangat besar".

Ia meneruskan bicaranya tentang pelatih Jerman Hans Flick, direktur teknik Barca: "Dialah pelatih yang mengubah cara berpikir saya dan pandangan saya terhadap diri saya sendiri. Saya selalu mengatakan itu. Saya sangat berterima kasih".

Ia mengakhiri pernyataannya: "Kami harus selalu memikirkan kepentingan tim. Pada babak pertama, Lamine melakukan sebuah kesalahan, dan itu hal yang wajar. Saya akan membantunya kapan pun saya bisa, tetapi bukan hanya dia. Kami adalah satu keluarga".

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