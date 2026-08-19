Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, meraih penghargaan istimewa usai laga melawan Al Ahly Mesir, yang berlangsung dalam ajang Piala Joan Gamper di Stadion "Spotify Camp Nou", Rabu malam waktu setempat.

Barca memastikan trofi persahabatan tersebut menjadi miliknya setelah menang dengan skor 2-1, berkat gol Raphinha dan Hamza Abdelkarim, sementara pemain anyar Anthony Gordon gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit-menit akhir.

Setelah peluit panjang berbunyi, Raphinha menerima penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan, yang dipilih oleh panitia penyelenggara turnamen.

Gol Raphinha berasal dari tendangan penalti, yang ia dapatkan sendiri lalu dieksekusinya dengan sukses ke sisi kanan kiper Mostafa Shobier.

Bintang asal Brasil itu mengungguli pemain Mesir, Hamza Abdelkarim, pencetak gol pertama Blaugrana dalam laga tersebut, setelah ia menyambar umpan silang mendatar dari Alejandro Balde ke dalam gawang.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

