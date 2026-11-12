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Pemain bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, saat ini berada di Singapura untuk menjalani dua laga persahabatan bersama timnas negaranya, sebelum mengakhiri bulan ini dengan melakukan perjalanan ke Azerbaijan dan La Coruña bersama Barcelona.

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Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Raphinha memang tidak mengenakan topi atau dasi seperti tokoh kartun Willy Fog (Around the World in Eighty Days), tetapi ia sudah jauh melampaui perjalanan terkenalnya keliling dunia dalam 80 hari.

Raphinha akan menempuh jarak yang kira-kira setara dengan dua kali putaran mengelilingi bumi dalam 98 hari, ketika ia kembali dari La Coruña, tempat ia akan menjalani pertandingan pertamanya di Stadion Riazor, menghadapi Deportivo La Coruña pada 29 November mendatang.

Terhitung sejak 23 Agustus lalu, ketika Barcelona memulai perjalanannya di La Liga Spanyol dengan menghadapi Elche, Raphinha telah menempuh jarak total sejauh 76.761 kilometer selama perpindahannya untuk menjalani pertandingan bersama timnya dan timnas Brasil.

Jarak terpendek yang mungkin ditempuh untuk mengelilingi dunia mengikuti garis khatulistiwa adalah 40.075 kilometer. Dengan demikian, Raphinha telah mengelilingi dunia hampir dua kali dalam waktu sedikit lebih dari 3 bulan, di tengah kelelahan fisik yang ditimbulkan oleh perpindahan-perpindahan ini bagi seorang pemain yang hanya tahu memberikan segala yang ia punya di atas lapangan.

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Tiga cedera otot yang dialami Raphinha selama tiga penampilan terakhirnya bersama timnas Brasil memicu kekhawatiran, dan berujung pada kesepakatan dengan pelatih Carlo Ancelotti untuk membatasi jumlah menit yang dimainkannya dalam pertandingan.

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Pada akhir September, setelah menempuh jarak 18.350 kilometer dan menjalani dua laga persahabatan di Australia, Raphinha mengalami edema otot di paha kanannya.

Raphinha baru kembali ke lapangan dua pekan kemudian, saat menghadapi Real Betis, lalu hanya tampil satu jam melawan Paris Saint-Germain, setelah sepekan sebelumnya menghindari perjalanan sejauh 4.468 kilometer untuk tampil pada pertandingan yang digelar di Istanbul menghadapi Galatasaray.

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Dan kini, hanya 5 hari setelah kepulangannya dari Singapura, ia akan terbang ke Azerbaijan bersama Barcelona untuk menjalani pertandingan di Liga Champions Eropa, meski hal itu membawa konsekuensi berupa kelelahan perjalanan dan perbedaan waktu. Jarak tambahan yang akan ditempuhnya mencapai 7.916 kilometer.

Setelah tiba, menantinya perjalanan lain sejauh 2.170 kilometer menuju La Coruña. Dan terlepas dari semua perpindahan ini, Raphinha telah berhasil mencetak 19 gol dengan seragam Barcelona selama musim ini.

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Seluruh perjalanan Raphinha

- 23 Agustus: Barcelona – Elche: 530 kilometer.

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- 23 Agustus: Elche – Barcelona: 530 kilometer.

- 5 September: Barcelona – Valencia: 348 kilometer.

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- 6 September: Valencia – Barcelona: 348 kilometer.

- 12 September: Barcelona – Valencia: 348 kilometer.

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- 13 September: Valencia – Barcelona: 348 kilometer.

- 19 September: Barcelona – Sevilla: 993 kilometer.

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- 19 September: Sevilla – Barcelona: 993 kilometer.

- 21 September: Barcelona – Townsville: 15.873 kilometer.

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- 26 September: Townsville – Melbourne: 2.477 kilometer.

- 30 September: Melbourne – Barcelona: 16.827 kilometer.

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- 16 Oktober: Barcelona – Sevilla: 993 kilometer.

- 18 Oktober: Sevilla – Barcelona: 993 kilometer.

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- 19 Oktober: Barcelona – Paris: 1.038 kilometer.

- 20 Oktober: Paris – Barcelona: 1.038 kilometer.

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- 8 November: Barcelona – Madrid: 626 kilometer.

- 8 November: Madrid – Barcelona: 626 kilometer.

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- 11 November: Barcelona – Singapura: 10.873 kilometer.

- 18 November: Singapura – Barcelona: 10.873 kilometer.

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- 23 November: Barcelona – Baku: 3.958 kilometer.

- 25 November: Baku – Barcelona: 3.958 kilometer.

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- 28 November: Barcelona – La Coruña: 1.085 kilometer.

- 29 November: La Coruña – Barcelona: 1.085 kilometer.

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Total perjalanan untuk pertandingan Barcelona: 19.838 kilometer.

Total perjalanan untuk pertandingan Brasil: 53.923 kilometer.

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Total perjalanan Barcelona dan Brasil: 76.761 kilometer.