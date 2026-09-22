Ia bukan lagi sekadar penyerang sayap cepat di Barcelona, melainkan telah berubah menjadi mesin gol yang tak berhenti. Dengan permulaan yang berapi-api yang belum pernah disaksikan Stadion Camp Nou selama bertahun-tahun, pemain asal Brasil Raphinha menempatkan dirinya di ambang kejayaan Eropa, menantang segala perhitungan dan semua raksasa, serta mendekat dengan langkah mantap ke penghargaan Sepatu Emas yang hanya pernah disentuh dua legenda dari negaranya sepanjang sejarah.

Raphinha (29 tahun) tengah menjalani periode karier sepak bolanya yang terbaik sepanjang masa. Pemain ini telah mencetak 12 gol di Liga Spanyol hingga saat ini, ditambah dua gol di Liga Champions Eropa saat menghadapi Feyenoord, sehingga menempati posisi kedua dalam perburuan Sepatu Emas, hanya di belakang pemain asal Latvia Eddie Okolo, yang diuntungkan karena telah memainkan setengah musim penuh di Liga Latvia.

Angka ini tidak datang begitu saja, menurut laporan "Mundo Deportivo". Dengan permulaan seperti ini, Raphinha mencatatkan namanya dalam sejarah Barcelona lewat pintu terlebar, di mana dalam jumlah gol pada awal musim ia hanya diungguli oleh legenda Mariano Martín pada musim 1943/1944.

Permainan poin: Mengapa Raphinha tidak memuncaki daftar?

Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa pemain yang telah mencetak 12 gol menempati posisi kedua? Jawabannya terletak pada sistem penghargaan yang rumit.

Penghargaan Sepatu Emas tidak bergantung pada jumlah gol semata, melainkan pada koefisien kekuatan liga:

Dua poin untuk setiap gol di lima liga besar (Spanyol, Inggris, Italia, Jerman, Prancis)

1,5 poin untuk setiap gol di liga menengah

Hanya satu poin di liga berperingkat lebih rendah

Selain itu, liga-liga Skandinavia dan Latvia memberikan keunggulan sementara, karena lebih dari setengah musim mereka memang sudah berlalu, sementara musim di Spanyol masih di awal-awal.

Peta para pesaing: Kejutan di mana-mana

Melihat liga-liga lain, gambaran persaingan musim ini tampak penuh kejutan:

Di Italia, Donyell Malen mencuat sebagai salah satu kejutan musim ini dengan kostum Roma berbekal 6 gol, dan di Inggris, Erling Haaland, peraih penghargaan pada 2023 dengan 36 gol, memuncaki daftar pencetak gol dengan hanya 5 gol hingga saat ini.

Di Prancis, puncak daftar dibagi oleh 4 pemain dengan masing-masing 4 gol: Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Doumbia (Brest), Gouiri (Marseille), dan S;n;ayoko (Paris).

Adapun di Jerman, situasinya lebih gila lagi, di mana 4 pencetak gol memiliki jumlah yang sama: Ibn Talab (Eintracht Frankfurt), Olise (Bayern Munich), Schick (Bayer Leverkusen), dan Suzuki (Freiburg). Sementara peraih gelar dua kali pada 2024 dan 2026, Harry Kane, hanya memiliki 3 gol dan bertengger di dasar daftar.

Mimpi ketiga Brasil

Jika Raphinha berhasil mempertahankan gelar Sepatu Emas, ia akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Brasil ketiga yang meraih pencapaian ini.

Sebelumnya hanya ada dua legenda: sang Fenomena Ronaldo Nazario dengan kostum Barcelona yang sama ketika ia mencetak 36 gol pada musim 1996/1997, dan sang penembak jitu Mario Jardel yang meraihnya dua kali pada 1999 dan 2002 bersama Porto dan Sporting Lisbon.

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Yang lebih menarik, jika ia mempertahankan rata-rata mencetak gol yang sama seperti saat ini, Raphinha akan mengakhiri musim dengan torehan luar biasa sebanyak 66 gol di La Liga, angka yang akan memecahkan rekor abadi atas nama Lionel Messi, yang mencetak 50 gol pada musim 2011/2012, dan itu merupakan angka tertinggi dalam sejarah Sepatu Emas.