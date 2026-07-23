Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, mengejutkan para pendukung "Al Alami" dengan kemunculan tak terduga di dalam kamp persiapan tim, meski ia tengah menjalani libur musim panasnya sebelum bergulirnya musim baru.

Ronaldo sebelumnya mendapatkan tambahan libur karena keikutsertaannya bersama Portugal di putaran final Piala Dunia terakhir, di mana ia harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen setelah kalah dari Spanyol (0-1) di babak 16 besar.

Menurut yang disampaikan jurnalis Ali Al Anzi yang dekat dengan Al Nassr, Ronaldo memangkas masa liburnya demi mengunjungi kamp Al Nassr, di mana ia menggelar pertemuan panjang dengan direktur olahraga Simao dan pelatih asal Australia Ange Postecoglou, untuk membahas sejumlah berkas terkait tim.

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Laporan tersebut menambahkan bahwa bintang Portugal itu meninggalkan kamp seusai pertemuan berakhir, tanpa ikut serta dalam latihan, sebuah langkah yang memicu banyak pertanyaan seputar alasan kehadirannya yang mendadak.

Kemunculan Ronaldo datang pada momen yang penting, karena Al Nassr terus melanjutkan persiapannya untuk musim baru di bawah asuhan Postecoglou, bersamaan dengan langkah-langkah manajemen untuk membentuk ulang tim dan merampungkan sejumlah transfer baru selama periode bursa transfer musim panas.

Kunjungan sang kapten Al Nassr ini dipandang sebagai pesan yang menegaskan pemantauannya yang terus-menerus terhadap segala hal yang terjadi di dalam klub, serta keinginannya untuk menyaksikan sendiri proyek teknis yang baru, di tengah ambisinya untuk membawa "Al Alami" bersaing kuat di semua kejuaraan pada musim mendatang.