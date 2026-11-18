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Ranking dunia terbaru tim nasional yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada Rabu (18/11/2026) menghadirkan perubahan bersejarah bagi sepak bola Arab dan Afrika. Timnas Maroko berhasil membuat lompatan luar biasa yang menempatkannya di antara lima tim terbaik dunia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sepak bola Arab sebelumnya. Sementara itu, hasil timnas Arab lainnya beragam: Mesir turun di ranking dunia, sedangkan Aljazair dan Arab Saudi tetap bertahan dalam jajaran timnas Arab teratas.

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Pembaruan resmi yang diunggah melalui situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional menunjukkan Spanyol tetap memuncaki ranking dunia meski kalah dari Inggris. Argentina dan Prancis bertahan di posisi kedua dan ketiga, Inggris berada di urutan keempat, sementara Maroko mencuri perhatian dengan menempati peringkat kelima dunia.

Maroko Ukir Sejarah: Prestasi Luar Biasa bagi Arab dan Afrika

Timnas Maroko mencatatkan prestasi bersejarah dengan menembus peringkat kelima dunia setelah naik dua strip dalam ranking terbaru. Maroko pun menjadi timnas Arab pertama yang mencapai posisi tersebut, sekaligus timnas Afrika kedua yang meraih pencapaian ini setelah Nigeria, yang pernah menduduki peringkat kelima pada April 1994.

Arti penting pencapaian Maroko bukan sekadar kenaikan sesaat dalam ranking timnas, melainkan cerminan perkembangan pesat sepak bola Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Maroko kini telah menjelma menjadi kekuatan sepak bola yang mampu bersaing dengan tim-tim besar.

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Kemenangan atas Niger turut menambah poin Maroko. Mereka menang 1-0 dalam laga kualifikasi Piala Afrika, sehingga melanjutkan tren positif dan menegaskan kelayakan mereka berada di jajaran tim elite dunia.

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Pencapaian ini menjadi babak baru dalam perjalanan timnas Maroko, yang mengukir sejarah di Piala Dunia 2022 di Qatar dengan menjadi timnas Afrika dan Arab pertama yang lolos ke semifinal, sebelum terus tampil impresif di berbagai ajang internasional berikutnya.

Mesir Merosot

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Di sisi lain, posisi timnas Mesir kembali turun. Mereka kini berada di peringkat ke-26 dunia, turun satu strip dibandingkan ranking sebelumnya.

Penurunan ini terjadi setelah Mesir kehilangan 8,98 poin akibat hasil imbang tanpa gol melawan Malawi di kualifikasi Piala Afrika 2027, hasil yang berdampak negatif terhadap posisi mereka dalam perhitungan ranking internasional.

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Meski turun, timnas Mesir tetap bertahan di jajaran tim terbaik Afrika dengan menempati urutan ketiga di level benua, di belakang Maroko dan Senegal. Mesir juga masih menjadi salah satu timnas Arab terkuat dengan menduduki peringkat kedua di antara negara Arab, di belakang Maroko.

Adapun timnas Aljazair berada di peringkat ke-28 dunia dan menempati urutan ketiga di antara negara Arab, di belakang Maroko dan Mesir. Sementara itu, timnas Arab Saudi berada di peringkat ke-54 dunia dan menjadi yang keempat di antara timnas Arab.

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Timnas Tunisia menempati peringkat ke-59 dunia, disusul Qatar di peringkat ke-60, kemudian Irak di posisi ke-63, Uni Emirat Arab di posisi ke-67, dan Yordania di posisi ke-72.

Untuk timnas Arab lainnya, Oman berada di peringkat ke-80, Suriah di peringkat ke-88, Palestina di peringkat ke-92, dan Bahrain di peringkat ke-97.

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Selain itu, timnas Komoro menempati peringkat ke-107 dunia, Mauritania peringkat ke-110, Lebanon peringkat ke-112, Libya peringkat ke-113, dan Kuwait peringkat ke-132, sementara timnas Yaman berada di peringkat ke-147 dunia.

Spanyol di Puncak, Argentina Mendekat, Inggris Melonjak

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Di papan atas ranking dunia, timnas Spanyol bertahan di posisi pertama dengan 2.004,48 poin, meski kehilangan 8,68 poin setelah kalah 2-3 dari Inggris dalam laga seru yang berakhir dengan kemenangan Inggris.

Timnas Argentina berada di posisi kedua dengan 1.966,13 poin setelah meraih kemenangan telak 7-0 atas Kosta Rika. Hasil itu memangkas jarak mereka dengan Spanyol, sekaligus memanfaatkan kekalahan sang pemuncak klasemen.

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Timnas Prancis menempati posisi ketiga dengan 1.950,82 poin setelah mendapat tambahan 2,75 poin, sedangkan timnas Inggris melonjak ke posisi keempat dengan 1.938,90 poin usai mengalahkan Spanyol dan meraup tambahan 8,68 poin.

Maroko berada di urutan kelima, disusul Portugal di urutan keenam, Brasil ketujuh, dan Belgia kedelapan dengan 1.790,37 poin, lalu Belanda kesembilan dengan 1.774,06 poin. Sementara itu, Kolombia masuk sepuluh besar dengan menempati posisi kesepuluh berbekal 1.735,90 poin.