Ramos menyebut dirinya "yang terbaik" dan memicu kontroversi: apakah pesannya ditujukan kepada Ronaldo?

Gonzalo Ramos memicu kontroversi di dalam tim nasional Portugal setelah membagikan sebuah unggahan yang menyebutnya sebagai "penyerang murni terbaik dalam sepak bola", hanya beberapa hari setelah kepergian Cristiano Ronaldo yang kontroversial dari pemusatan latihan timnas.

Insiden ini terjadi usai kemenangan Portugal atas Norwegia dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang di dalamnya Ramos melanjutkan penampilan gemilangnya setelah mendapat kesempatan tampil sebagai starter menggantikan Ronaldo dalam tiga pertandingan terakhir, dengan mencetak 3 gol dan menciptakan satu gol lainnya.

Ramos mengunggah foto-foto penampilannya bersama Portugal melalui akun "Instagram" miliknya, sekaligus membagikan ulang sebuah pesan dari komentator olahraga Luis Freitas Lobo, yang di dalamnya ia mengatakan bahwa mantan penyerang Paris Saint-Germain itu adalah "penyerang murni terbaik" dalam sepak bola Portugal, dan bahwa potensinya melampaui sekadar ketenaran merek yang terkait dengan Ronaldo.

Ramos hanya membagikan ulang unggahan tersebut disertai kalimat "status pemain terbaik", sebelum menghapusnya beberapa jam kemudian, di tengah kritikan dari sejumlah pendukung Ronaldo, yang menganggap unggahan itu sebagai pesan tidak langsung kepada mantan kapten timnas tersebut.

Ramos pertama kali dipanggil ke timnas Portugal pada tahun 2022, dan sejak saat itu telah menjalani 31 pertandingan internasional dengan mencetak 14 gol, tetapi ia tetap berada di belakang Ronaldo dalam urutan para penyerang sepanjang sebagian besar perjalanan internasionalnya, sebelum akhir-akhir ini mendapat kesempatan beruntun untuk membuktikan dirinya.

Di sisi lain, Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, memuji perkembangan Ramos, dengan menegaskan bahwa ia telah mengetahui kemampuannya sejak awal kariernya bersama Benfica, dan bahwa torehan gol serta aksinya menciptakan gol dalam pertandingan-pertandingan terakhir mencerminkan perkembangan besar yang telah dicapainya.

Jesus mengatakan bahwa Ramos "berkembang dengan cepat dan akan terus membaik", dengan menganggap level yang dimilikinya saat ini sebagai tambahan penting bagi klub barunya, Milan, di bawah arahan pelatih Ruben Amorim.