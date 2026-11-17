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Portugal yang diperkuat Gonçalo Ramos dan kini tanpa Cristiano Ronaldo menang atas Wales dalam pertandingan yang penuh insiden. Bruno Fernandes, yang juga menjadi sorotan dalam kemungkinan aktivitas AC Milan di bursa transfer berikutnya, membuka keunggulan. Namun, keunggulan Portugal hanya bertahan beberapa menit karena Brooks menyamakan kedudukan pada menit ke-13. Pedro Neto mencetak gol pada menit ke-43 (sebelum diusir pada menit ke-74), disusul Borges pada menit ke-70. Sementara itu, Wales sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Thomas pada menit ke-40.

Kemenangan 3-2 itu membawa Jorge Jesus ke posisi pertama, tetapi Gonçalo Ramos kembali mengecewakan. Penyerang AC Milan itu bermain selama 60 menit tanpa memberikan dampak nyata pada serangan Portugal.