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Laga Arsenal kontra Manchester City yang digelar di Stadion Emirates pada Minggu malam ini dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Primer Inggris diwarnai momen kontroversial. Jeremy Doku, bintang Manchester City, menuntut agar Jurrien Timber, bek tuan rumah, diganjar kartu merah karena menarik rambutnya dalam sebuah perebutan bola di antara keduanya.

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Pada menit ke-17, Doku terjatuh sambil memprotes tindakan bek Arsenal tersebut dan meminta wasit mengeluarkan kartu merah untuknya. Pertandingan kemudian dihentikan dan wasit mendengarkan komunikasi dari ruang Video Assistant Referee (VAR), yang meninjau ulang momen itu dari berbagai sudut.

Meski tayangan ulang momen tersebut diputar berkali-kali, wasit menolak memberikan pelanggaran kepada Timber maupun mengeluarkan kartu merah. Permainan pun dilanjutkan di tengah protes keras Doku, yang meluapkan kemarahannya atas keputusan perangkat pertandingan karena tidak menghukum bek Arsenal itu.

Momen itu memicu perdebatan dalam laga besar ini, terutama karena protes pemain Manchester City tersebut didasari keyakinannya bahwa bek Arsenal sengaja menjambak rambutnya, sementara VAR tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah keputusan wasit.

Laga ini memiliki arti penting dalam persaingan perebutan gelar Liga Primer Inggris , karena Arsenal memasuki pertandingan sebagai pemuncak klasemen dengan 28 poin, hasil dari 9 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dalam 11 pekan pertama.

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Di sisi lain, Manchester City menempati peringkat ketiga dengan 22 poin, sama dengan Brighton yang berada di posisi kedua, setelah mencatat 7 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan.

Dengan demikian, Manchester City menjalani laga ini dalam posisi tertinggal 6 poin dari Arsenal, sehingga kemenangan di Stadion Emirates menjadi peluang penting untuk memangkas jarak dan menghidupkan kembali persaingan di puncak klasemen.

Sementara itu, Arsenal berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan dukungan suporter untuk memperkokoh posisinya di puncak serta memperlebar jarak dari salah satu pesaing terkuatnya dalam perburuan gelar. Laga ini sangat penting bagi kedua tim, seiring musim yang mulai memasuki fase-fase yang lebih menentukan.