Beberapa hari lalu, sosok media Walid Al-Farraj melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi luas seputar pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi, setelah ia menegaskan bahwa mayoritas nama yang dicalonkan tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin federasi dan menggantikan Yasser Al-Misehal, dalam pernyataan yang tidak berlalu begitu saja dan menyebabkannya menuai kritik dari sebagian pengamat.

Al-Farraj menilai bahwa panggung pemilihan tidak mencakup banyak nama yang mampu mengemban tugas tersebut, dan bahwa keberadaan beberapa daftar tidak serta-merta berarti adanya persaingan kuat untuk kursi kepresidenan federasi, sehingga membuat pernyataannya menjadi bahan diskusi luas selama beberapa hari terakhir.

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Namun kejutan datang dengan cepat, setelah komite pemilihan dewan direksi Federasi Sepakbola Arab Saudi mengumumkan hasil pemeriksaan daftar pemilihan, yang mengungkap tereliminasinya mayoritas nama yang sedang bersiap terjun dalam bursa pemilihan.

Sebanyak 7 daftar sebelumnya telah mengajukan pencalonan selama masa pemilihan, sebelum salah satu daftar mengundurkan diri, sehingga 6 daftar menjalani proses pemeriksaan dan verifikasi, sebelum komite mengumumkan bahwa daftar Badr bin Sulaiman Al-Rzaiza adalah satu-satunya yang memenuhi seluruh syarat dan ketentuan pencalonan.

Dengan demikian, pemilihan berubah dari bursa yang mencakup beberapa daftar menjadi panggung yang benar-benar berbeda, setelah nama Al-Rzaiza menjadi satu-satunya yang tersisa pada tahap saat ini, sehingga pernyataan Al-Farraj kembali mengemuka dengan kuat, terutama karena apa yang terjadi selaras dengan sebagian besar pembacaannya terhadap situasi sebelumnya.









Hal ini terjadi pada tahap transisi penting bagi sepakbola Arab Saudi, setelah Yasser Al-Misehal meninggalkan kursi kepresidenan Federasi Sepakbola Arab Saudi menyusul pengunduran dirinya usai tersingkirnya timnas Arab Saudi dari Piala Dunia 2026, sehingga dimulailah perjalanan mencari kepemimpinan baru yang akan memikul tanggung jawab atas berkas-berkas yang sangat penting selama tahun-tahun mendatang.

Meski pernyataan Al-Farraj tidak secara langsung membahas tereliminasinya daftar-daftar tersebut, perkembangan terbaru memberinya momentum baru, dan membuka pintu bagi sebuah pertanyaan penting: apakah sosok media Arab Saudi ini membaca panggung pemilihan dengan benar sejak awal, atau apa yang terjadi hanyalah kebetulan belaka? Yang pasti, ramalan Al-Farraj kini berubah menjadi salah satu kisah paling kontroversial dalam pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi.