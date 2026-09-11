"Raksasa rosanero" dan bursa transfer grup City: Inzaghi, Palermo tak boleh absen dari Serie A

Sebuah tim tangguh yang dibangun untuk mendominasi liga, setelah kekecewaan di playoff melawan Catanzaro, musim lalu. Palermo asuhan Pippo Inzaghi memulai dengan gebrakan, dengan tiga kemenangan dalam tiga laga pertama Serie B, melawan Juve Stabia, Arezzo, dan Sampdoria, dengan tujuh gol dicetak dan tiga kebobolan, serta lolos ke Coppa Italia.





TRANSFER YANG LUAR BIASA! - Misi mereka, yang bahkan tak terlalu disembunyikan, adalah meninggalkan para rival jauh di belakang, demi akhirnya membawa klub milik City Group itu ke Serie A, setelah bertahun-tahun absen: karena itu mereka tidak berhemat di bursa transfer, dengan rekrutan terbaru, yakni Luca Mazzitelli di lini tengah, yang datang kemarin, setelah satu musim panas yang menghadirkan mantan pemain Juve Mattia Perin di bawah mistar, dua pemain Brasil di atas level kompetisi ini Hernani dan Strefezza di lini tengah, serta Gabrielloni dan Vavassori di lini serang.





DI LUAR KELAS - Untuk saat ini catatan mereka menunjukkan lima kemenangan dalam lima pertandingan, termasuk scalp bergengsi Lecce di Coppa, yang dikalahkan 2-0 di Barbera. Kesan yang muncul adalah ini tim di luar kelas, tetapi Inzaghi harus cakap mengelolanya. "Saya tidak meninggalkan hal-hal setengah jalan. Hari ini saya bahkan tidak akan pergi ke Real Madrid. Palermo luar biasa dalam segala hal. Sejak hari pertama, orang-orang memberi saya kepercayaan tanpa syarat. Saya punya utang rasa terima kasih yang sangat besar kepada orang-orang ini. Tahun ini mereka telah melakukan hal-hal yang membuat merinding dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa mereka ke tempat yang pantas mereka dapatkan." Sebuah janji adalah janji.







