Masa depan penyerang asal Brasil, Endrick, bersama Real Madrid kian menjadi tanda tanya, setelah ia mendapati dirinya jauh dari partisipasi reguler sejak awal musim, meski pelatihnya Jose Mourinho bersikeras mempertahankannya dan menolak membuka pintu kepergiannya pada bursa transfer musim panas lalu.

Di tengah situasi ini, dan menurut situs Calciomercato, Milan memantau posisi sang pemain dari dekat, sebagai persiapan untuk upaya baru merekrutnya pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari, dengan harapan dapat memanfaatkan kebutuhannya akan peluang nyata untuk membuktikan kemampuannya, serta memberinya ruang yang tidak ia dapatkan di ibu kota Spanyol tersebut.

Hanya 111 menit bersama Real Madrid

Statistik Endrick mencerminkan besarnya kesulitannya untuk mendapatkan peluang bermain; ia telah menjalani 5 pertandingan bersama Real Madrid pada musim ini, dengan total hanya 111 menit, dan hanya tampil sebagai starter dalam satu laga, menurut statistik situs resmi klub.

Penampilannya sangat terbatas di awal musim, setelah hanya mendapatkan beberapa menit melawan Elche, sebelum ia memperoleh peluang lebih besar melawan Roma di Liga Champions Eropa, ketika ia bermain selama 37 menit, mencetak satu gol, dan berkontribusi atas gol lainnya dalam kemenangan menegangkan dengan skor 4-3, sehingga ia meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

Meski bersinar seperti itu, hal tersebut tidak berubah menjadi partisipasi reguler, karena Endrick tetap hanya mendapatkan menit-menit singkat di dalam lapangan, dan hal ini memunculkan tanda tanya tentang kemampuannya untuk berkembang di tengah ketiadaan kesinambungan.

Mourinho menolak kepergiannya meski minim menit bermain

Ironisnya, Mourinho menunjukkan keteguhan yang jelas terhadap penyerang asal Brasil itu, bahkan menegaskan secara terbuka bahwa ia tidak akan mengizinkan kepergiannya dengan mudah, dan mengatakan bahwa klub-klub yang berminat merekrutnya harus menunggu, seraya menambahkan bahwa Endrick adalah pemain yang sangat ia sukai dan memiliki potensi luar biasa, serta ia tidak merasa pemain itu perlu keluar dengan status pinjaman.

Namun, pelatih asal Portugal itu pada saat yang sama mengakui bahwa ia belum mampu memberikan peluang yang diinginkan sang pemain, seraya menyebutkan bahwa cedera otot membuatnya absen dari tim selama lebih dari sebulan, dan bahwa kondisi pertandingan setelah pemulihannya tidak membantunya untuk bermain secara reguler.

Milan menanti peluang untuk menyelamatkannya

Menurut Calciomercato, Milan memimpin daftar klub yang berkeinginan merekrut Endrick pada Januari, setelah mereka berupaya mendatangkannya musim panas lalu, sebelum Mourinho menghentikan negosiasi dan menolak melepasnya.

Jerry Cardinale, pemilik Milan, bersikeras dengan transfer ini, dan berharap dapat memanfaatkan hubungan klub dengan agensi pemain, "Roc Nation", untuk memperlancar negosiasi dengan Real Madrid.

Namun, tugas ini tidak akan mudah, mengingat Roma, Aston Villa, dan Arsenal juga berminat mendapatkan jasa penyerang asal Brasil itu.

Kepindahan ke Milan merupakan peluang potensial bagi Endrick untuk mengembalikan peran utamanya, serta mendapatkan menit bermain yang membantunya terus berkembang, ketimbang hanya puas dengan penampilan yang terputus-putus bersama Real Madrid.

Keputusan akhir tetap bergantung pada sikap klub Spanyol itu dan keinginan sang pemain untuk mencari peluang yang lebih besar.