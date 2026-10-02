Raksasa besar Eropa itu terus memburu Givairo Read dan menunggu kepergian krusial

Givairo Read setelah musim panas yang penuh gejolak masih tetap menjadi pemain Feyenoord. Direktur teknik Dévy Rigaux berhasil mempertahankannya meski diminati klub-klub top Eropa, tetapi satu raksasa Eropa untuk saat ini masih menaruh minat pada bek berusia 20 tahun tersebut.

Christian Falk dari BILD Sport melaporkan pada Jumat pagi bahwa Read masih berada tinggi dalam daftar Bayern Munich. "Bukan sebuah opsi untuk merekrutnya pada musim panas ini. Bukan karena dia terlalu mahal atau karena mereka tidak cukup yakin."

"Bayern tidak bisa menjual Sacha Boey," tulis jurnalis tersebut. Gaji pemain Prancis itu masih membebani daftar gaji der Rekordmeister, sehingga pemain Belanda itu tidak bisa pindah ke Jerman.

"Max Eberl (direktur teknik, red.) hanya diizinkan mengeluarkan anggaran maksimal 70 juta euro. Secara keseluruhan dia harus menjual dan menggeser berbagai hal, dan pada akhirnya tidak ada lagi uang yang tersisa untuk Read," papar Falk.

Klub itu, menurut insider Bayern tersebut, untuk saat ini masih terpikat pada pemain Feyenoord itu. "Jika mereka bisa melepas Boey ke klub lain, akan ada ruang untuk mendatangkan Read. Dia dinilai sangat tinggi untuk posisi itu."

Minat terhadap Read masih sangat besar, mengingat klub-klub Premier League juga tertarik pada jasa bek sayap tersebut. "Jika salah satu dari klub-klub itu mengajukan tawaran, Bayern akan kesulitan untuk membayar jauh lebih banyak daripada jumlah yang idealnya ingin mereka keluarkan untuknya," tutup Falk.