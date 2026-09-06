Raja membuka jalur negosiasi dengan bintang Portugal

Raja Casablanca terus melakukan pergerakan untuk memperkuat skuadnya sebagai persiapan menyambut musim baru. Manajemen klub tidak berhenti pada sejumlah rekrutan yang telah dirampungkan pada periode lalu, dan saat ini tengah berupaya menuntaskan transfer baru yang dapat memberikan tambahan penting bagi lini tengah tim.

Menurut situs «Le Site Info Sport», Raja telah memasuki negosiasi dengan pemain Portugal, Miguel Recinio, melalui direktur olahraga klub, Matias Rogerio, yang memimpin komunikasi guna mencapai kesepakatan terkait bergabungnya sang pemain pada bursa transfer musim panas saat ini.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa Matias Rogerio bernegosiasi, dengan koordinasi bersama komite olahraga Raja, dengan agen Miguel Recinio, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang membuka jalan bagi kepindahan sang pemain ke tim pada periode mendatang.

Kemungkinan tuntasnya transfer ini tampak sangat besar, terlebih karena pemain asal Portugal itu telah berstatus bebas, yang memberikan Raja peluang untuk merekrutnya tanpa perlu bernegosiasi dengan klub lain terkait nilai transfernya.

Pergerakan Raja ini dilakukan dalam kerangka keinginan untuk memperkuat lini tengah lapangan, di mana para pejabat klub melihat Miguel Recinio sebagai pemain yang mampu memberikan tambahan yang dibutuhkan, mengingat pengalaman yang telah ia kumpulkan selama petualangan-petualangan sebelumnya.

Pemain Portugal itu sebelumnya telah menjalani beberapa petualangan dalam kariernya, dengan destinasi terakhirnya bersama klub Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, sebelum menjadi pemain bebas, hal yang membuka pintu bagi Raja untuk memasuki negosiasi guna merekrutnya.

Melalui pergerakan-pergerakan ini, manajemen Raja berupaya merampungkan penguatan skuad tim sebelum bergulirnya musim baru, di tengah keinginannya untuk membangun komposisi yang lebih kuat dan mampu bersaing.