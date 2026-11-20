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Gelandang serang Korea Selatan Lee Kang-in mencatatkan namanya dalam sejarah setelah mempertahankan penghargaan Pemain Internasional Terbaik AFC di Bangkok. Seusai musim perpisahan penuh trofi bersama Paris Saint-Germain dan kepindahannya ke Atletico Madrid pada musim panas, pemain berusia 25 tahun itu menorehkan prestasi yang bahkan tak pernah dicapai rekan senegaranya, Son Heung-min.

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Catat sejarah dengan dua kemenangan beruntun di Bangkok

Pemain timnas Korea Selatan Lee Kang-in mencetak sejarah pada Kamis malam dengan mempertahankan penghargaan Pemain Internasional Terbaik AFC pada gala 2026 di Bangkok. Pemain berusia 25 tahun itu mengungguli rekan senegaranya, Hwang In-beom dari FC Porto, dan penyerang Jepang Ayase Ueda dari Lille OSC untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Dengan mempertahankan gelarnya, gelandang serang Atletico Madrid itu menjadi pemain pertama yang memenangi kategori tersebut dalam dua edisi beruntun. Ia juga menyamai legenda senegaranya, Son Heung-min, sebagai dua pemain yang pernah memenangi penghargaan itu lebih dari sekali. Son telah meraihnya empat kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2023.

Perpisahan penuh trofi dengan Paris

Lee meraih pengakuan tersebut setelah menjalani musim terakhir yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain pada 2025/26. Gelandang kreatif itu membantu klub raksasa Prancis tersebut mempertahankan gelar Liga Champions UEFA, menjadikan PSG dan Real Madrid sebagai dua klub yang mampu menjuarainya dua kali beruntun di era modern.

Selain sukses di Eropa, Lee meraih gelar Ligue 1 untuk ketiga kalinya secara beruntun, serta Piala Super Prancis 2025, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA. Ia juga memainkan peran penting dalam perjalanan PSG ke final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 sebelum meninggalkan Paris dengan koleksi 12 trofi utama.

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Ketangguhan di timnas dan dominasi Korea Selatan

Di level internasional, Lee tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Korea Selatan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ia bermain di setiap menit pertandingan timnya pada fase grup dan memberikan assist penentu dalam satu-satunya kemenangan mereka, atas Ceko. Lee pun mendapat banyak pujian meski Korea Selatan tersingkir lebih awal.

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Kemenangannya semakin memperpanjang dominasi Korea Selatan atas penghargaan tersebut, setelah empat kemenangan penyerang LA FC Son dan kemenangan bek Bayern Munich Kim Min-jae pada 2022. Sementara itu, gelandang Suwon FC Women Kim Hye-ri dan pelatih tim nasional U-20 Park Yun-jeong sama-sama gagal meraih penghargaan dalam kategori putri meski masuk nominasi.

Babak baru di Madrid

Lee pindah dari Incheon ke akademi Valencia pada 2011 sebelum menembus tim utama di Mestalla dan tampil menonjol bersama Real Mallorca. Ia kembali ke La Liga pada Juli 2026 dengan bergabung ke Atletico Madrid, klub yang telah 11 kali menjadi juara Spanyol. Kini menetap di ibu kota Spanyol, pemain yang telah mencatatkan 53 penampilan bersama timnas itu bertekad membawa rekam jejak kesuksesannya untuk meraih trofi domestik dan Eropa di Spanyol.