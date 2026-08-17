Raja Casablanca semakin dekat untuk merampungkan transfer bek Marian Huja, pemain Cluj asal Rumania, setelah negosiasi antara kedua belah pihak mencapai tahap lanjut, sambil menunggu penyelesaian prosedur akhir untuk merampungkan kepindahan pemain ke skuad tim berjuluk hijau tersebut pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut yang dilaporkan situs «Hespress» asal Maroko, manajemen Raja Casablanca telah mencapai kesepakatan awal dengan Cluj terkait nilai finansial transfer tersebut, yang diperkirakan mencapai sekitar 350 ribu euro.

Huja kini terbuka untuk meninggalkan klub Rumania itu, di tengah ketegangan hubungannya dengan pelatih, serta keinginannya untuk menjalani pengalaman baru dan mengubah suasana pada musim mendatang.

Langkah Raja Casablanca untuk merekrut Huja ini merupakan bagian dari upaya manajemen klub untuk memperkuat posisi bek tengah, terutama setelah kepergian Abdellah Khafifi seusai berakhirnya kontraknya, di samping kemungkinan kepergian Badr Banoun.

Huja berusia 27 tahun, memegang dua kewarganegaraan Portugal dan Rumania, dan berposisi sebagai bek tengah. Ia juga mengandalkan kaki kirinya, sebuah kelebihan yang memberinya solusi tambahan dalam membangun serangan dan mengalirkan bola dari lini belakang.

Bek tersebut menempa pembinaannya di akademi Belenenses Portugal, sebelum menjalani sejumlah pengalaman profesional di Denmark, Rumania, dan Polandia, sehingga mengumpulkan pengalaman dari berbagai sekolah sepak bola Eropa, hingga pengalaman terkininya bersama Cluj.

Pilihan atas Huja ini diperhitungkan bagi direktur olahraga asal Portugal, Matias Rogero, yang menaruh kepercayaan pada rekan senegaranya untuk memperkuat lini pertahanan Raja Casablanca, sebagai bagian dari strategi klub membangun komposisi yang lebih seimbang menjelang dimulainya musim mendatang.

Huja kini sudah dekat untuk tiba di Maroko guna menyelesaikan prosedur terkait kepindahannya, setelah negosiasi antara Raja Casablanca dan Cluj hampir rampung, dengan pengumuman resmi transfer tersebut akan dilakukan seusai penyelesaian aspek administratif dan medis.

Potensi transfer Huja ini muncul setelah Raja Casablanca membatalkan perekrutan Nabil El Alaoui, menyusul kegagalannya melewati tes medis, sehingga bek Portugal-Rumania tersebut menjadi salah satu opsi paling menonjol untuk memperkuat lini belakang tim berjuluk hijau itu.