Raja Casablanca memilih webook.com sebagai mitra resmi tiket

RAJA S.A., perusahaan olahraga yang bertugas mengelola aktivitas olahraga dan komersial klub Raja Casablanca, mengumumkan penandatanganan kemitraan strategis dengan webook.com, yang menjadi mitra resmi eksklusif klub dalam pengelolaan tiket secara daring untuk tiga musim mendatang.

Kemitraan ini merupakan babak baru dalam transformasi aktivitas klub, dan menjawab sebuah ambisi yang jelas: menghadirkan pengalaman tiket modern dan mudah diakses yang sejalan dengan standar internasional terbaik bagi para pendukung Raja.

Pengalaman tiket yang dirancang berpusat pada pendukung

Dalam kerangka kemitraan ini, webook.com akan meluncurkan solusi tiket generasi baru, yang dirancang untuk menyederhanakan setiap tahap perjalanan pendukung, mulai dari pembelian tiket hingga masuk ke stadion.

Para pendukung akan dapat memilih tempat duduk mereka secara presisi, meninjau lokasi mereka dengan teknologi tiga dimensi, dan memperoleh tiket digital sepenuhnya yang aman. Sebuah pasar resmi juga akan memungkinkan penjualan kembali tiket dengan penuh kepercayaan ketika seorang pendukung tidak dapat menghadiri pertandingan. Sebuah toko resmi untuk produk digital akan melengkapi pengalaman ini, dengan memberikan para pendukung produk digital resmi klub.

Platform yang dapat dikembangkan ini akan mengintegrasikan layanan-layanan baru secara bertahap untuk membuat pengalaman hari pertandingan lebih mulus, lebih personal, dan lebih terhubung.

Kemitraan yang melayani transformasi klub

Pembaruan sistem tiket menjadi poros penting dalam strategi pengembangan RAJA S.A. Di samping dimensi teknologi, kemitraan ini akan memungkinkan klub untuk meningkatkan pemahamannya terhadap para pendukungnya, memperkuat hubungan langsung dengan para pendukungnya, serta mengelola pendapatannya yang terkait dengan hari pertandingan secara optimal dan berkelanjutan.

Pemilihan webook.com datang setelah proses evaluasi yang khususnya mencakup kualitas solusi teknologi, pengalaman pengguna, kapasitas operasional mitra, dan kemampuannya untuk mendampingi sebuah klub yang memiliki basis penggemar dengan skala dan komitmen sebesar penggemar Raja.

Nawal El Aidaoui, Direktur Umum RAJA S.A., menyatakan: «Para pendukung berada di inti strategi pengembangan kami. Tiket merupakan momen mendasar dalam perjalanan mereka bersama klub, dan ambisi kami tidak terbatas pada digitalisasi penjualan tiket. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana, lebih mulus, dan lebih aman, sembari membekali diri kami dengan platform yang memungkinkan kami memahami aspirasi penggemar kami dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka secara berkelanjutan.»

Keahlian teknologi webook.com untuk melayani Raja

webook.com mendampingi para penyelenggara, institusi, dan pelaku besar di bidang olahraga dan hiburan dalam mengelola dan memasarkan acara mereka. Hadir di lebih dari 180 negara, di Maroko perusahaan ini memang sudah menjadi mitra tiket eksklusif dengan Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko (FRMF) dan mengelola portal resminya.

Keahlian ini terwujud dalam kemampuan yang terbukti untuk mengelola puncak permintaan pada laga-laga besar sepakbola Maroko, di samping sistem keamanan yang dirancang untuk memerangi penjualan kembali ilegal dan pasar gelap, guna menjamin tiket sampai ke tangan para pendukung yang sesungguhnya.

Melalui kemitraan ini, webook.com akan mengerahkan keahlian teknologi dan operasionalnya untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kekhasan klub Raja Casablanca, skala basis penggemarnya, dan tuntutan penyelenggaraan pertandingannya. Platform ini akan berkembang dari musim ke musim untuk mengintegrasikan layanan-layanan baru dan menjawab kebiasaan para pendukung, seraya menjamin tingkat keamanan, keandalan, dan performa yang tinggi.

Amine Alaoui, Direktur Umum webook.com Maroko, juga menyatakan: «Kami merasa sangat bangga dapat mendampingi klub Raja Casablanca, sebuah institusi bersejarah yang diusung oleh salah satu basis penggemar terbesar dan paling bergairah di kawasan. Setelah kemitraan kami dengan Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko, komitmen baru ini menegaskan kehendak kami untuk menempatkan teknologi dan keahlian kami dalam melayani sepakbola Maroko. Tujuan kami adalah membangun pengalaman tiket yang sederhana, andal, dan inovatif, yang mendekatkan Raja dengan para pendukungnya dan berkontribusi pada modernisasi pengalaman hari pertandingan.»

Kemitraan dengan webook.com ini termasuk dalam strategi menyeluruh RAJA S.A., yang bertujuan memodernisasi aktivitas klub, meningkatkan pengalaman para pendukungnya secara berkelanjutan, dan memperkuat pendapatannya untuk mendukung ambisi-ambisi olahraganya.

Sekilas tentang RAJA S.A.

RAJA S.A. adalah perusahaan olahraga dengan modal sebesar 250 juta dirham, yang dikhususkan untuk pengelolaan profesional atas aktivitas olahraga dan komersial klub Raja Casablanca. Modalnya dimiliki sebesar 60% oleh Ports4Impact dan sebesar 40% oleh Asosiasi Raja Casablanca. RAJA S.A. berambisi untuk menjadi pelaku utama dalam olahraga Maroko dan Afrika, dengan memadukan performa olahraga, pembangunan ekonomi, inovasi, dan tanggung jawab sosial.

Sekilas tentang webook.com

webook.com adalah platform internasional untuk tiket dan acara yang hadir di lebih dari 180 negara. Di Maroko, ia menjadi mitra tiket eksklusif dengan Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko dan mengelola portal resminya, yang mencakup tiket, data pendukung, kontrol akses, dan logistik stadion. Platform ini juga menangani tiket untuk acara-acara budaya besar di Maroko, di antaranya Jazzablanca dan Casablanca Music Week