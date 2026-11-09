Lamine Yamal, bintang Barcelona, meninggalkan jejaknya dalam kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid, Minggu malam, pada pekan ke-12 Liga.

Yamal menciptakan gol kedua Barca, yang dicetak oleh Fermin Lopez, yang meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Lamine Yamal kini menjadi pemberi assist terbaik di Eropa, setelah mencapai 12 umpan matang.

Yamal telah memberikan 8 umpan matang di Liga Spanyol, serta 4 umpan lainnya di Liga Champions Eropa.

Angka-angka ini menempatkan Yamal di puncak daftar pemberi assist terbaik di lima liga besar Eropa, mengungguli Harry Kane yang memiliki 11 umpan matang, sementara di belakang mereka berdua ada Tufan, Nico Paz, dan Glory Grull dengan koleksi 8 umpan masing-masing.

Namun penampilan Lamine dalam pertandingan itu melampaui sekadar memberikan umpan matang, karena ia juga membuat Grimaldo kebingungan di sisi kanan lini serang Barcelona.

Lamine Yamal menjadi pemain paling sukses dalam melakukan dribel di pertandingan tersebut, setelah menuntaskan 6 dribel. Ia juga menjadi pemain paling banyak menciptakan peluang, dengan menciptakan 7 peluang, dan juga paling banyak melepaskan umpan silang, dengan tiga percobaan.

Pemain itu melengkapi penampilan apiknya dengan memberikan 13 umpan di sepertiga akhir lapangan, serta tampil cemerlang pula di lini pertahanan, setelah berhasil melakukan dua intervensi defensif.