Rahmad Darmawan Alihkan Fokus Ke Perseru Badak Lampung FC

RD tetap memberikan apresiasi kepada semangat juang pemain ketika dikalahkan PSM.

LIPUTAN ALFIANDIS DARI MAKASSAR

Pelatih TIRA Persikabo Rahmad Darmawan meminta pemain melupakan kekalahan 2-0 dari PSM Makassar di Stadion Andi Mattalatta, Kamis (19/9) malam WIB, dan mengalihkan fokus menghadapi Perseru Badak Lampung FC pada awal pekan depan.

TIRA Persikabo tidak mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Badak Lampung, mengingat mereka hanya memiliki waktu tiga hari. Rahmad meyakini pemainnya akan segera bangkit dari kekalahan.

“Saya pikir ini pertandingan yang keras, karena PSM juga tidak mudah menghadapi mereka di sana. Saya kira anak-anak harus lebih fokus, dan siap sejak menit pertama,” ujar RD, sapaan Rahmad.

“Paling penting bagaimana kami bangkit setelah kalah. Itu pernah terjadi, dan kami biasa mengatasinya. Sekarang kami harus segera evaluasi, dan melupakan kekalahan ini.”

Meski kecewa dengan kekalahan dari PSM, RD memberikan apresiasi kepada pemain. RD mengakui PSM mengawali pertandingan dengan baik, namun The Warriors kesulitan menghadapi serangan balik.

“Kecewa sudah pasti. Ada beberapa koreksi, tapi mengenai semangat juang pemain sudah diperlihatkan dengan baik, dan saya apresiasi itu. Kekalahan ini harus menjadi pelajaran bagi kami,” ucap RD.

“PSM menguasai sektor tengah di babak pertama, dan sebetulnya kami sudah melakukan antisipasi. Kami sebetulnya bisa keluar dari kesulitan. Kalau wasit lebih jeli, seharusnya kami mendapatkan penalti ketika Ciro [Alves] ditarik saat akan berhadapan one on one dengan kiper. Artinya kami punya peluang.”

“Saya memberikan tugas khusus kepada Guntur dan Lestusen untuk bergantian menjaga Pluim. Tapi ada satu kelengahan, dan dia bisa memanfaatkan satu kesalahan saja untuk mencetak gol.” (gk-74)

