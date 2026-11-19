Bagikan Ikuti GOAL di Google

Di Brasil, Vinicius Junior mengatakan apa yang tidak bisa ia ucapkan di Madrid: sebuah pengakuan blak-blakan yang mengguncang para pendukung Real Madrid dan mengungkap musim panas yang sama sekali tidak biasa. Latihan lebih sedikit, fokus yang hilang, serta kehidupan pribadi yang menjungkirbalikkan segalanya.

Iklan

Apa maksud Vinicius saat mengatakan bahwa ia tidak menjaga dirinya dengan baik musim panas ini? Pertanyaan itu menjadi perbincangan semua orang di Spanyol setelah pernyataan terbaru sang bintang Brasil, yang di dalamnya ia membahas penurunan performanya yang menuai kritik. Ia berkata: "Pada akhirnya saya berlatih lebih sedikit dibanding beberapa tahun terakhir."

Penyerang Real Madrid itu mengakui bahwa ia tidak mempersiapkan diri dengan baik musim panas ini , dan hal itu memengaruhinya di awal musim. Namun, kisah lengkapnya ternyata lebih dalam dari sekadar sesi latihan yang terlewat.

Jurnalis Spanyol Gonzalo Alvarez menjelaskan melalui radio Spanyol "Cadena SER" bahwa pemain bernomor 7 Real Madrid itu "sangat tidak fokus" dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam pernyataannya, Alvarez mengatakan: "Ada juga kekhawatiran di dalam klub karena pasangannya datang ke Madrid bersama banyak orang, yang membuat perhatian sang pemain terpecah."

Iklan Iklan

Ini bukan pertama kalinya ia mengomentari kehidupan pribadi Vinicius Junior. Dalam episode-episode sebelumnya, jurnalis Spanyol itu menyebut bahwa Real Madrid merasa khawatir terhadapnya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL Tonton

Kini ia menjelaskan: "Itu adalah musim panas yang luar biasa baginya karena persoalan perpanjangan kontrak. Ia sangat kecewa dengan apa yang terjadi di Piala Dunia, dan libur musim panasnya lebih panjang dari biasanya."

Ia menambahkan: "Kemudian ia disibukkan dengan kehidupan pribadinya. Ia menjalani hubungan yang naik-turun dengan mantan pasangannya, yang baru berpisah dengannya beberapa hari lalu, termasuk pernyataan-pernyataan terbuka di media sosial."

Iklan

Ia melanjutkan: "Ada pula sejumlah kekhawatiran di dalam klub karena pasangannya akan datang ke Madrid bersama banyak orang, yang membuat konsentrasi sang pemain terganggu."

Kehidupan Vinicius di luar lapangan tampaknya menjadi sumber kekhawatiran besar bagi klub. Namun, setelah perpisahan itu, keadaan perlahan mulai kembali ke jalurnya, menurut Gonzalo Alvarez.

Iklan

Ia menegaskan: "Sang pemain kini lebih tenang. Ia menjalani hidup yang lebih teratur dan damai, tetapi memang benar bahwa ia melewati musim panas yang sangat sulit dalam hal ini. Pikirannya sangat terpecah."

Yang membuat Gonzalo Alvarez heran adalah Vinicius menyampaikan pernyataan tersebut di Brasil, dengan memanfaatkan momen laga tim nasional, dan bukan di Madrid. Ia berkata: "Saya rasa ia tidak akan menyampaikan pernyataan ini kepada media Madrid. Di sini, orang-orang akan menyerangnya habis-habisan. Ia mengakui bahwa dirinya tidak menjaga diri selama musim panas."

Iklan

Ia melanjutkan: "Pemain Real Madrid, yang memperpanjang kontraknya hingga 2032 dengan nilai yang sangat besar dan menuntut gaji yang mendekati gaji Mbappe, mengatakan bahwa ia tidak cukup menjaga dirinya sebagai pesepak bola profesional, dan bahwa ia tidak menampilkan performa sebagaimana mestinya seorang pemain."

Vini kembali pekan ini setelah menuntaskan skorsing empat pertandingan, usai mencetak empat gol bersama timnas negaranya. Ia menghadapi ujian krusial untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pemain yang sama dengan yang bergabung ke Bernabeu pada September.

Iklan

Di akhir pernyataannya, Gonzalo Alvarez menyoroti: "Saya adalah orang pertama yang ingin Vinicius yang hebat kembali, karena ia pemain yang luar biasa. Saya percaya padanya, begitu pula seluruh anggota tim lainnya."