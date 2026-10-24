Meski Al Ahli meraih kemenangan telak atas Al Khaleej dengan skor 4-1, dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Profesional Roshn Arab Saudi, salah satu momen di awal pertandingan membuka lebar pintu kontroversi wasit, setelah gol pertama tercipta melalui pemain Inggris Ivan Toney di tengah protes atas keabsahannya.

Kisah ini tidak berhenti pada waktu terciptanya gol di menit kesebelas, tetapi berlanjut ke peninjauan teknologi video asisten "VAR", yang memakan waktu beberapa menit sebelum wasit Arab Saudi Abdullah Al Shehri memastikan gol tersebut disahkan, dalam sebuah keputusan yang menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan seorang pemain Al Ahli dalam posisi offside, di samping dugaan kontak fisik antara Toney dan bek Al Khaleej Mohammed Khabrani.

Kontroversi mengambil arah lain seiring protes pelatih Al Khaleej Jose Gomes, di samping pendapat kalangan perwasitan yang menilai bahwa gol tersebut seharusnya dianulir. Di antara yang memprotes adalah mantan wasit internasional Saad Al Kathiri, analis perwasitan melalui surat kabar " Al Jazirah ", yang menganggap bahwa keputusan mengesahkan gol itu tidak benar.

Al Kathiri menjelaskan bahwa momen tersebut seharusnya membuat gol dianulir dan offside ditetapkan atas pemain Al Ahli yang terlibat dalam permainan, karena menghalangi bek Al Khaleej dan merampas kemampuannya untuk melakukan penjagaan secara benar, yang berarti, menurut pendapatnya, bahwa pengaruh pemain dalam posisi offside terhadap jalannya permainan sudah cukup untuk tidak mengesahkan gol tersebut.

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Sebaliknya, wasit Abdullah Al Shehri, setelah meninjau momen tersebut melalui layar teknologi video, menilai bahwa kontak yang terjadi dalam permainan tidak keluar dari kerangka benturan fisik yang wajar dalam sepak bola, sehingga ia tetap pada keputusannya dan memastikan keabsahan gol untuk Al Ahli.

Dengan demikian, gol awal itu berubah menjadi titik perselisihan antara keputusan wasit di dalam lapangan dan pendapat yang dilontarkan Al Kathiri, dalam sebuah momen yang memadukan dugaan offside dan kontak fisik, sementara Al Ahli melanjutkan jalannya menuju kemenangan empat gol berbanding satu, dan Toney mencetak dua gol yang mengangkat koleksinya menjadi 13 gol di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshn.