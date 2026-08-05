Mohamed Salah tidak perlu menunggu laga pertamanya bersama Trabzonspor untuk menyampaikan pesan kepada para suporter, karena ia melakukannya sejak kemunculan perdananya dengan seragam klub, melalui pemilihan nomor punggung yang tak biasa, namun mengandung makna yang melampaui sepak bola bagi warga kota Turki tersebut.

Foto-foto dan video yang diunggah akun resmi Trabzonspor pada Rabu memperlihatkan Salah mengenakan seragam klub di dalam pesawat yang menuju Turki sebagai persiapan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak resminya, dengan nomor 61 di punggungnya.

Pemilihan nomor tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, terlebih kapten timnas Mesir itu mengenakan seragam nomor 11 sepanjang tahun-tahunnya bersama Liverpool, sebelum akhirnya terungkap bahwa nomor 61 merupakan simbol historis kota Trabzon, karena mengacu pada kode provinsi dalam sistem pelat nomor kendaraan Turki.

Seiring berjalannya waktu, nomor tersebut berubah menjadi salah satu simbol identitas dan rasa memiliki paling menonjol di kota itu, dan menjadi hadir dalam nama-nama toko serta akun media sosial. Seragam Trabzonspor yang bernomor 61 pun memiliki tempat istimewa di hati para suporter klub.

Klub Turki itu mendokumentasikan perjalanan Salah ke Turki melalui sebuah video, di mana sang pemain menyampaikan pesan kepada para suporter dengan berkata: "Trabzon, apakah kalian sudah siap? Aku di sini, sampai jumpa segera. Di mana pun kita berada, Trabzon ada di sini."

Sejumlah laporan sebelumnya sempat memperkirakan Salah akan mengenakan seragam nomor 11, namun foto-foto resmi mengakhiri perdebatan itu dan menegaskan pilihannya pada nomor 61, sebuah langkah yang mencerminkan keterikatan simbolis dengan kota tersebut sejak momen kedatangannya.

Salah, yang berusia 34 tahun, menjalani petualangan baru bersama Trabzonspor setelah kepindahannya ke klub itu dalam sebuah transfer gratis, menyusul berakhirnya kontraknya dengan Liverpool.

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