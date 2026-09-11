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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Rahasia kesedihan Fiesing meski menang atas Al-Faisaly!

Al-Faisaly vs Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Saudi Pro League
J. Wissing
Arab Saudi
Jerman

Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan kesedihannya

Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan yang diraih sang senior atas Al Faisaly dengan skor 3-1, pada Jumat malam ini, dalam lanjutan pertandingan pekan ketujuh Liga Roshn Saudi, seraya menegaskan bahwa timnya layak meraih tiga poin.

Wissing mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers usai pertandingan: "Kami meraih kemenangan yang layak dan naik di klasemen, dan hal ini tentu membuat saya senang, tetapi saya sedih karena kami kebobolan satu gol. Yang terpenting adalah menang dan meraih tiga poin," sebagai isyarat atas keinginannya meraih kemenangan sekaligus menjaga kekokohan lini pertahanan.

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Pelatih asal Jerman itu memuji penampilan yang ditunjukkan para pemainnya sepanjang laga, seraya menegaskan bahwa Al Ittihad tampil kuat dari sisi taktik, yang membantu tim menerapkan gaya bermainnya dan meraih kemenangan atas Al Faisaly.

Wissing menambahkan: "Para pemain menampilkan tingkat kedisiplinan taktik yang tinggi, dan kami mengandalkan rotasi antarpertandingan di tengah padatnya jadwal serta adanya agenda-agenda lain," sembari menjelaskan bahwa kebijakan rotasi merupakan bagian mendasar dari rencananya menghadapi kepadatan pertandingan.

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Pelatih Al Ittihad itu berbicara tentang hasil-hasil positif yang diraih tim dalam periode terakhir, seraya mengungkapkan kegembiraannya atas berlanjutnya catatan tanpa kekalahan dalam kompetisi yang dijalani sang senior pada periode lalu, baik di liga maupun Piala Raja.

Ia mengatakan: "Saya senang tim tidak mengalami kekalahan dalam pekan-pekan terakhir di liga maupun Piala Raja, dan saya sudah mengantisipasi hal itu," seraya menegaskan bahwa hasil-hasil ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kerja keras yang berkelanjutan di dalam tim.

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Wissing menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa Al Ittihad belum mencapai level terbaiknya, seraya menekankan berlanjutnya proses perkembangan, di mana ia mengatakan: "Kami masih terus berkembang, dan kami fokus pada aspek teknis dan mental," dalam pesan yang jelas bahwa pelatih asal Jerman itu menetapkan target-target bagi timnya yang melampaui hasil-hasil saat ini.

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