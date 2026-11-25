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Empat gol tidak cukup untuk memuaskan Hansi Flick. Meski Barcelona meraih kemenangan besar 4-1 atas Sabah di Baku, pelatih asal Jerman itu tidak ikut merayakan seperti yang lain. Ia justru meledak marah pada satu momen, yang memperlihatkan betapa tinggi kesempurnaan yang ia tuntut dari timnya dan betapa ia tidak menoleransi kelengahan sekecil apa pun, walau hanya sedetik.

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Setelah Barcelona unggul 4-0 dan laga tampak sudah benar-benar tuntas, tim asal Azerbaijan itu berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Mickels pada menit ke-63. Gol inilah yang sama sekali tidak bisa diterima Flick dan membuatnya sangat kesal.

Kamera merekam momen ketika tuan rumah mencetak gol beserta reaksi marah Flick. Pelatih asal Jerman itu menendang keras bola yang ada di dekatnya, lalu langsung melepas jaketnya. Pemandangan ini membuat semua orang terheran-heran, terlebih karena suhu di Baku saat itu di bawah 10 derajat Celsius, cuaca yang sama sekali tidak mendorong siapa pun untuk menanggalkan lapisan pakaian.

Tindakan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan gambaran jelas filosofi Flick, yang hanya puas dengan kesempurnaan dan tidak rela timnya kebobolan satu gol pun, bahkan ketika sedang unggul empat gol dan laga praktis sudah berakhir.

Dalam keterangannya kepada media seusai pertandingan yang menempatkan Barcelona di peringkat keempat dengan koleksi 12 poin, Flick berkata: "Kami bisa tampil lebih baik, tetapi saya senang."

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Dengan kata-kata singkat itu, sang pelatih asal Jerman merangkum perasaannya. Ia senang dengan tiga poin dan kemenangan besar tersebut, tetapi di saat yang sama merasa timnya mampu tampil lebih baik, terutama di lini pertahanan, serta menjaga gawang tetap bersih hingga akhir laga.

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Kemarahan Flick berakar dari perhatiannya yang terus-menerus pada selisih gol di Liga Champions, yang bisa berperan menentukan posisi lolos di akhir fase grup. Karena itu, setiap gol yang bersarang di gawang Barcelona merupakan kerugian besar baginya, meski timnya menang dengan empat gol.

Ini bukan kali pertama Barcelona gagal mencatatkan nirbobol di Eropa musim ini. Setelah kebobolan satu gol saat menghadapi Feyenoord dan Galatasaray, serta empat gol kontra Paris Saint-Germain, mereka kembali gagal menjaga gawang tetap bersih melawan Sabah. Hal ini berbeda dengan penampilan mereka saat menghadapi Aston Villa, ketika mereka berhasil tidak kebobolan.

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Hal ini sangat mengganggu Flick, karena ia tahu bahwa turnamen besar ditentukan oleh detail kecil, dan bahwa menjaga gawang tetap bersih adalah fondasi bagi tim mana pun yang ingin melangkah jauh di Liga Champions.

Meski demikian, reaksi marah Flick membawa pesan positif bagi para pendukung Barcelona. Reaksi itu menegaskan bahwa pelatih asal Jerman tersebut tidak memandang pertandingan semata-mata dari hasilnya, tetapi menuntut para pemainnya tetap fokus hingga peluit akhir dan tidak lengah sedikit pun, senyaman apa pun keunggulan yang dimiliki.

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Momen ini juga memperlihatkan karakter asli Flick: pelatih yang menjalani pertandingan dengan sepenuh jiwa, bereaksi terhadap setiap bola, dan merasa bertanggung jawab penuh atas setiap gol yang bersarang di gawang timnya, seolah-olah dialah yang mencetak gol bunuh diri tersebut.

Dengan kemenangan ini, Barcelona melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions dengan penuh percaya diri. Namun, Flick meninggalkan Baku dengan kesadaran bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama di lini pertahanan, agar timnya kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan, target yang akan ia kejar di pertandingan-pertandingan berikutnya.