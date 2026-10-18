Para pemain Real Madrid dan Sevilla tampil dengan jersey berwarna pink sebelum laga kedua tim pada Minggu malam ini di Stadion Santiago Bernabeu, dalam lanjutan pekan kesembilan LaLiga, tepatnya saat prosesi saling memberi hormat antara kedua tim sebelum pertandingan dimulai.

Para pemain mengenakan jersey pink tersebut sebagai bentuk aksi khusus yang membawa pesan edukasi, bertepatan dengan Hari Peduli Kanker Payudara Sedunia yang jatuh pada 19 Oktober setiap tahunnya, menurut laporan surat kabar "Marca".

Langkah ini merupakan bagian dari keterlibatan klub-klub Spanyol dalam kampanye kepedulian terhadap kanker payudara. Real Madrid sendiri sebelumnya telah mendukung inisiatif semacam ini pada beberapa kesempatan, dengan memanfaatkan popularitas besar yang dimilikinya di seluruh dunia untuk menyoroti isu-isu kemanusiaan dan sosial.

Hari Peduli Kanker Payudara Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran tentang penyakit tersebut serta menegaskan pentingnya deteksi dini dan perannya dalam memperbesar peluang kesembuhan, di samping memberikan dukungan kepada para penderita dan menyoroti upaya pencegahan serta edukasi.

Dari sisi olahraga, Real Madrid menjalani laga ini dengan menempati peringkat keempat klasemen LaLiga dengan 18 poin, setelah meraih 6 kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam 8 pekan pertama. Los Blancos berambisi meraih kemenangan atas Sevilla sebelum menghadapi El Clasico kontra Barcelona pada Minggu depan.



