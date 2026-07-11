Rahasia di balik Real Madrid... Mengapa Barcelona memilih untuk menghadapi Al Ahly di Juan Gamper?

Berbagai laporan media mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan FC Barcelona memilih Al-Ahly Mesir sebagai lawannya dalam turnamen persahabatan Piala Juan Gamper.

Laporan media pada Jumat kemarin menyebutkan bahwa FC Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Al Ahly untuk menggelar pertandingan persahabatan memperebutkan gelar Piala Juan Gamper di Stadion Spotify Camp Nou pada 19 Agustus mendatang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" dari Katalonia menegaskan bahwa klub Fulham termasuk di antara pilihan yang dipertimbangkan untuk pertandingan tersebut, mengingat keinginan Barcelona untuk memanfaatkan basis penggemar yang luas dari klub-klub Liga Primer Inggris.

Namun, ide tersebut sepenuhnya sirna begitu klub Inggris tersebut mengumumkan penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Spanyol, Álvaro Arbeloa—mantan manajer teknis rival abadi Real Madrid—untuk memimpin tim pada musim depan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa manajemen Barcelona menolak untuk bertanding melawan mantan pelatih Real Madrid dalam turnamen tersebut, terutama setelah komentar-komentarnya yang mengkritik klub Catalan itu selama masa kerjanya bersama tim "Los Blancos".

Barcelona kemudian mencoba mencapai kesepakatan dengan Ajax Amsterdam dari Belanda dan Cruz Azul dari Meksiko, namun upaya tersebut gagal karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai jadwal pertandingan, yang harus digelar di stadion klub Catalan tersebut.

Turnamen Piala Juan Gamper dianggap sebagai acara tahunan di mana Barcelona memperkenalkan tim utamanya kepada para penggemarnya sebelum dimulainya musim baru.

Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1966 dengan partisipasi 4 tim, sebelum sistemnya diubah menjadi dua tim sejak edisi 1997.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahly akan menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang terpilih untuk menghadapi Barcelona dalam perebutan gelar Piala Juan Gamper, karena peserta sebelumnya hanya berasal dari benua Eropa serta Amerika Selatan dan Utara.