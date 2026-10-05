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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
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Rahasia di balik 30 operan: Xavi membawa sihir Barcelona ke Belanda

Netherlands vs Serbia
Netherlands
Serbia
UEFA Nations League A
Barcelona
X. Hernandez
Belanda
Spanyol

Jejak identitas akademi La Masia mulai terlihat pada gaya bermain timnas Belanda yang dipimpin pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez.

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa para pemain Belanda mencuri perhatian saat menghadapi Serbia di UEFA Nations League, setelah melepaskan 30 umpan tanpa kehilangan penguasaan bola selama satu setengah menit pada babak kedua, sebelum akhirnya Joshua Zirkzee mencetak gol kemenangan.

Timnas Belanda menutup jeda internasional dengan memuncaki Grup 2 UEFA Nations League, berbekal 8 poin.

Surat kabar Sport menjelaskan dalam laporannya bahwa Xavi memilih untuk mengandalkan tim yang lebih dinamis, memaksakan gaya bermain dengan bola, serta membuka pintu untuk memberi kesempatan kepada para pemain muda, dengan Max Meerdink sebagai salah satu nama paling menonjol yang mencuri perhatian selama jeda internasional.

Kemampuannya dalam melakukan penyesuaian saat pertandingan berlangsung dan memikul tanggung jawab ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan juga mendapat pujian positif di kalangan media Belanda.

Masih ada ruang untuk perbaikan, terutama demi mencapai konsistensi penampilan yang lebih baik dan memperkuat soliditas pertahanan, tetapi secara keseluruhan hasil di Belanda tampak positif.

Xavi berhasil meraih hasil yang diharapkan, memberi kesempatan kepada wajah-wajah baru, dan yang terpenting ia mulai meninggalkan jejaknya sendiri bersama timnas Belanda.

Setelah ujian pertama ini, pelatih asal Spanyol itu keluar dari jeda internasional dengan modal kepercayaan diri yang terbarukan, serta keyakinan bahwa proyeknya bersama timnas Belanda telah dimulai di jalur yang benar. 


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