Di saat Cristiano Ronaldo terus mengejar mimpi besarnya untuk menembus angka seribu gol dalam kariernya, bintang Portugal itu sekali lagi membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang bagi ambisinya, setelah terus tampil gemilang bersama Al Nassr meski telah berusia 41 tahun.

Meski usianya kian bertambah dan sebentar lagi merayakan ulang tahun ke-42 pada Februari mendatang, Ronaldo masih mempertahankan tingkat kesiapan fisik yang menakjubkan, dan secara rutin tampil dengan kebugaran luar biasa yang membuat para penggemar dan pakar berdecak kagum. Hal ini kembali membuka pintu pertanyaan seputar rahasia yang membantunya terus bersaing di level tertinggi.

Pakar nutrisi asal Spanyol, Jony Ondina, mengungkap salah satu rahasia terpenting di balik kondisi fisik istimewa sang bintang Portugal, dengan menegaskan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan bahan makanan langka atau resep ajaib seperti yang mungkin diyakini sebagian orang.

Ondina menjelaskan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "AS", bahwa rahasia pola makan yang dijalani Ronaldo terletak pada satu unsur yang tampak sederhana, tetapi pada saat yang sama sulit untuk ditaati oleh banyak orang, baik mereka atlet profesional maupun orang biasa.

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Pakar nutrisi asal Spanyol itu mengatakan bahwa "keteraturan" merupakan unsur terpenting dalam pola makan Ronaldo, seraya menunjukkan bahwa mayoritas makanan dan bahan yang diandalkan sang pemain mudah didapatkan oleh semua orang, dan tidak memerlukan pencarian produk-produk istimewa atau solusi rumit.

Ondina menambahkan bahwa pola makan Ronaldo mungkin tampak agak monoton, tetapi pada dasarnya bertumpu pada ketaatan dan kesinambungan, dua faktor yang menurutnya absen pada sebagian besar orang, bahkan di kalangan atlet profesional.

Pakar nutrisi asal Spanyol itu berkata: "Rahasia pola makan Cristiano Ronaldo terletak pada satu unsur yang tidak dimiliki 90% orang biasa dan atlet profesional, yaitu keteraturan."

Ia menjelaskan bahwa semua bahan yang digunakan Ronaldo di rumahnya tersedia bagi hampir semua orang, yang berarti perbedaan sesungguhnya tidak selalu terletak pada jenis makanan itu sendiri, melainkan pada cara sang pemain menaati pola makannya secara berkesinambungan.





Pakar nutrisi itu menunjukkan bahwa banyak orang cenderung mencari solusi cepat atau resep istimewa ketika berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran fisik, terutama di tengah banjir saran yang tersebar melalui media sosial.

Ondina berpandangan bahwa perilaku ini bisa membuat sebagian orang mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang membutuhkan waktu dan ketaatan agar hasilnya terlihat, terutama keteraturan dalam menjalani pola makan yang seimbang.

Pakar nutrisi asal Spanyol itu menambahkan: "Kita sering cenderung mengandalkan solusi ajaib dan saran dari media sosial, sambil mengabaikan pentingnya keteraturan yang bersifat mendasar."

Dengan pandangan ini, rahasia Ronaldo tampaknya tidak berkaitan dengan bahan makanan ajaib atau pola yang sulit ditiru orang lain, melainkan dengan kemampuan menaati apa yang ia lakukan secara harian dan teratur. Hal inilah yang membantunya menjaga kesiapan fisiknya meski telah menginjak usia ke-41 tahun, serta terus berupaya mewujudkan tujuan bersejarahnya untuk mencapai seribu gol dalam kariernya.