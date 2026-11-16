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Rafael van der Vaart sulit menikmati penampilan timnas Belanda melawan Jerman. Saat turun minum, Belanda tertinggal 1-0 dan menurut Van der Vaart, itu terutama disebabkan kurangnya ketajaman.

Ia mencontohkan Tijjani Reijnders, yang menyia-nyiakan peluang emas pada awal pertandingan. Padahal, Jumat lalu ia tampil begitu baik saat melawan Yunani (7-0) dengan mencetak hat-trick.

"Quinten Timber membawa bola dengan baik, lalu melakukan aksi berlari yang luar biasa," kata Van der Vaart kepada NOS saat menggambarkan serangan Belanda pada menit keempat. "Tapi apa yang terjadi di akhir serangan ini..."

Ia merujuk pada cara Reijnders menerima bola. Gelandang Al-Qadsiah itu tampak ragu-ragu dan membiarkan bola memantul terlalu jauh dari kakinya. Peluang besar Belanda pun langsung sirna.

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"Menurut saya ini benar-benar... Ini buruk sekali. Ini benar-benar buruk sekali!" keluh Van der Vaart. "Hal seperti itu bisa saja terjadi, tetapi kamu harus menerima bola dengan tenang. Kontrol."

Meski para analis di NOS sangat kecewa dengan penampilan Belanda pada babak pertama, pelatih timnas Xavi tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Pelatih asal Spanyol itu memutuskan tidak melakukan pergantian pemain saat jeda.