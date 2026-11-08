Rafael van der Vaart sangat menikmati pertandingan spektakuler antara sc Heerenveen dan Feyenoord (5-3) pada Minggu sore. Namun, dalam acara NOS Studio Sport, mantan pemain tim nasional itu menilai pelatih Heerenveen, Robin Veldman, melakukan kesalahan yang patut dipersalahkan.

Heerenveen awalnya tampak akan kalah dari Feyenoord, yang unggul 0-2 berkat gol Anis Hadj Moussa dan Nacho Ferri. Maas Willemsen memperkecil ketertinggalan sesaat sebelum turun minum, lalu Veldman memutuskan untuk memasukkan Ringo Meerveld. Pergantian itu akhirnya menjadi penentu bagi tim asal Friesland tersebut.

Tak lama setelah jeda, Levi Smans mencetak gol penyama kedudukan, sebelum Meerveld membawa timnya unggul untuk pertama kalinya. Sem Steijn sempat membuat Feyenoord menyamakan skor menjadi 3-3, tetapi Meerveld kembali mencetak gol pada pengujung laga dan melengkapi hattrick-nya dengan dua gol. Gelandang itu pun menjadi bintang utama dalam sore yang tak terlupakan di Abe Lenstra Stadion.

Ron Jans, dalam acara NOS Studio Sport, sangat terkesan dengan penampilan Meerveld. "Ringo Meerveld masuk saat jeda dan setelah itu mereka membalikkan keadaan sepenuhnya. Dia benar-benar menjadi momok bagi Feyenoord."

"Mereka juga sedikit kurang beruntung karena Levi Smans dan Ringo Meerveld sebenarnya bermain di posisi yang sama," lanjut Jans. Mantan pelatih itu juga memperkirakan Meerveld akan terus diingatkan tentang penampilannya melawan Feyenoord selama bertahun-tahun mendatang. "Saya rasa 50 tahun lagi orang masih akan membicarakan pertandingan ini dengannya. Jadi, Ringo sebaiknya bersiap-siap."

Van der Vaart juga menikmati pertandingan seru di Friesland itu, tetapi sekaligus mempertanyakan keputusan Veldman untuk menempatkan Meerveld di bangku cadangan sejak awal. "Tentu saja ini pertandingan yang fantastis. Hari Minggu seperti ini tidak akan segera kita jumpai lagi," kata mantan pemain tim nasional itu, sebelum mengarahkan kritiknya kepada Robin Veldman, pelatih Heerenveen.

"Semua itu bagus, tetapi kalau Anda tidak memainkannya sejak awal, berarti Anda sebagai pelatih telah melakukan kesalahan," tegas Van der Vaart. Menurut sang analis, kualitas Meerveld sama sekali tidak perlu diragukan. "Dia pemain terbaik mereka. Tentu saja dia bisa mengalami periode ketika performanya menurun, dan saat itu Anda harus memotivasinya. Namun, dia tetap pemain terbaik mereka."