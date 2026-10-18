Rafael van der Vaart terkejut sekaligus senang dengan kemenangan telak Ajax atas FC Groningen (2-5). Hal itu ia sampaikan di NOS Studio Sport.

"Tidak, sebenarnya tidak," jawab Van der Vaart ketika ditanya apakah ia memperkirakan Ajax akan mencetak lima gol. "Laga tandang melawan Groningen selalu sedikit menyulitkan Ajax. Pertandingannya menyenangkan untuk ditonton, kedua tim saling menyerang. Pada akhirnya, ini kemenangan yang sangat penting bagi Ajax karena Kamis lalu mereka benar-benar mengalami kekecewaan."

Perhatian kemudian tertuju kepada Marcos Leonardo, yang kembali mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Pemain asal Brasil itu bermain cukup baik, meski gagal mencetak gol. "Dia benar-benar sedang kurang beruntung," kata Van der Vaart.

"Percayalah, dia sudah memainkan begitu banyak pertandingan. Biasanya, kalau dia menyundul bola seperti itu, hasilnya gol," ujar Van der Vaart, merujuk pada aksi yang berujung pada gol Davy Klaassen yang kemudian dianulir.

"Ya, saya ditertawakan, tetapi saya benar-benar yakin semuanya akan berjalan baik," kata Van der Vaart, yang tetap optimistis terhadap Leonardo. "Saya percaya kepadanya."

Van der Vaart kemudian lebih kritis terhadap Marc ter Stegen. Kiper asal Jerman itu terus berusaha membangun serangan dari belakang, sementara Groningen justru mencoba menekan tinggi. Hal itu turut menyebabkan Ajax kebobolan gol yang membuat skor menjadi 1-2 pada awal babak kedua, setelah Leonardo kehilangan bola di wilayah sendiri.

"Dia pemain yang berpengalaman, tetapi dia terus saja berusaha membangun serangan dari belakang. Ajax memang tidak punya pemain yang bisa memutar badan untuk lepas dari lawan yang membayangi mereka dari belakang. Pada titik tertentu, sebagai kiper, dia harus menyimpulkan: kita mainkan bola panjang. Namun, dia terus saja melakukannya."