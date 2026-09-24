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Rafael van der VaartNOS
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Rafael van der Vaart murka saat Belanda vs Jerman: "Luar biasa, ini benar-benar sebuah aib besar!"

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
B. Brobbey
V. van Dijk
M. ter Stegen

Alejandro Hernández Hernández menjadi sasaran kritik di Belanda setelah babak pertama melawan Jerman. Saat turun minum, Jerman unggul 0-1, dan menurut banyak pihak hal itu juga berkat wasit asal Spanyol tersebut. 

Pada menit ke-12, Van Dijk sempat dianggap membawa timnas Belanda unggul lewat sundulan dari sepak pojok, tetapi setelah intervensi VAR yang panjang, gol itu dianulir. Brian Brobbey dinilai menghalangi kiper Marc ter Stegen di area gawangnya, sehingga gol tersebut dicoret. 

Konyol, menurut Rafael van der Vaart. “Ini benar-benar memalukan, saya sama sekali tidak mengerti. Ini luar biasa. Dia nyaris tidak melakukan apa-apa. Kalian tentu boleh saling bersentuhan, bukan berarti kiper boleh melakukan apa pun yang dia mau,” omelnya kepada NOS.

“Itu murni penjagaan gawang yang sangat buruk, memang dia juga tampil buruk,” lanjut Van der Vaart. “Terutama dengan kakinya, yang biasanya justru menjadi kualitasnya. Ini seharusnya tidak pernah dianulir. Pada awalnya gol ini disahkan, jadi VAR seharusnya tidak ikut campur.” 

Ronald de Boer sepenuhnya sepakat dengan rekannya itu. “Tepat sekali, dia merasakan lengan Ter Stegen dan dia sedikit melebarkan badannya dengan bokong ke belakang. Tapi sama sekali tidak liar. Sangat tidak tepat.”

UEFA Nations League A
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