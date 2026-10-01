Belanda meraih satu poin pada detik-detik akhir saat menghadapi Yunani di Nations League, Kamis malam: 2-2. Rafael van der Vaart melihat dua titik terang di kubu Belanda: Noa Lang dan Tijjani Reijnders.

Pada babak pertama, semuanya berjalan sangat buruk bagi Belanda yang tampil lemah. Berkat gol Fotis Ioannidis dan Giorgos Masouras, Yunani unggul 2-0 saat turun minum.

Pelatih tim nasional Xavi melakukan perubahan besar saat jeda: Ruben van Bommel, Quinten Timber, dan Guus Til digantikan oleh Lang, Ryan Gravenberch, dan Reijnders. Dan itu berhasil. Belanda tampil jauh lebih baik dan lewat gol Virgil van Dijk serta Reijnders, akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

“Saya suka pelatih yang mengakui kesalahannya sendiri,” kata Van der Vaart kepada NOS selepas laga, merujuk pada tiga pergantian yang dilakukan Xavi saat jeda. “Ada juga banyak pelatih yang tetap berpegang pada susunan pemain awal mereka dan masih memberi waktu lima belas menit lagi. Tapi ini babak pertama yang benar-benar buruk, lalu langsung mengganti pemain.”

“Noa Lang luar biasa dan Reijnders bermain sangat bagus,” puji sang analis. “Jadi sebagai pelatih, Anda tetap berhasil membalikkan keadaan, meski tentu saja Anda memulainya dengan benar-benar tanpa harapan.”

Wim Kieft melihat bahwa Belanda lebih baik dalam penguasaan bola setelah jeda. “Sangat mudah sekarang untuk mengatakan bahwa Til dan Timber tidak cukup bagus, tetapi Reijnders dan Gravenberch memang berada di level yang sedikit berbeda,” ujar Kieft.

Van der Vaart sepakat dengannya. “Dinamis dan cepat. Tidak mungkin lebih buruk lagi. Kalau Anda masuk dalam situasi seperti itu, Anda juga bermain jauh lebih bebas. Itu juga harus saya tambahkan. Tapi Anda benar-benar melihat hasrat yang jauh lebih besar. Mereka juga langsung kembali menekan dengan rapat.”