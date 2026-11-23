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Rafael van der Vaart kecewa dengan Ajax. Menurut analis program Rondo di Ziggo Sport itu, tim asal Amsterdam tersebut bisa menyuguhkan pertunjukan sepak bola saat menghadapi ADO Den Haag pada Minggu.

"Kalau sudah unggul 3-0 melawan sepuluh pemain, bukankah seharusnya Anda mencetak tujuh atau delapan gol?" Van der Vaart heran Ajax tak mampu menambah gol saat menghadapi tim papan bawah tersebut.

Pembawa acara Wytse van der Goot bertanya apakah permainan Ajax membuat Van der Vaart kesal. "Sedikit, ya. Karena menurut saya sepak bola itu soal kesenangan. Stadion penuh, Anda berusaha menghibur penonton," jawab mantan pemain Ajax itu.

"Anda bermain melawan ADO Den Haag. Anda harus memulai dengan baik. Setelah dua menit, tercipta gol. Lalu 2-0 dan kartu merah. Skornya menjadi 3-0, tetapi setelah itu Anda praktis berhenti menekan. Itu yang saya sayangkan," keluh Van der Vaart.

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Menurut sang analis, para pemain seharusnya jauh lebih menghibur suporter. "Sekarang Anda justru kembali merasa agak kesal," kata pengamat Ajax yang kritis itu.

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Ajax mengalahkan ADO pada Minggu berkat dua gol Davy Klaassen dan satu gol Jorthy Mokio. Tim tamu asal Den Haag harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-37 setelah Matteo Waem menerima kartu merah.

Tim asal Amsterdam itu kini menempati peringkat kedua Vriendenloterij Eredivisie, hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen PSV. Pada Minggu, mereka akan menghadapi Feyenoord dalam laga De Klassieker yang selalu sarat tensi.

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Untuk saat ini, Ajax lebih dulu berfokus pada Conference League. Pada Kamis, klub Swiss FC Thun akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA. Ajax berada di peringkat ke-11 dengan enam poin.