Rafael van der Vaart kagumi satu pemain timnas Belanda: "Benar-benar kelas dunia!"

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Rafael van der Vaart memuji Frenkie de Jong pada Senin malam. Analis dan mantan pesepakbola papan atas itu mengaku kecewa De Jong tidak memperkuat timnas Belanda saat menghadapi Jerman, seperti yang ia sampaikan kepada NOS.

"Frenkie selalu mendapat kritik, dan terkadang kritik itu memang beralasan," kata Van der Vaart saat mengawali ulasannya menjelang pertandingan timnas Belanda di UEFA Nations League. "Itu juga karena kami selalu menaruh harapan tinggi kepadanya."

"Saat melawan Yunani, dia kembali bermain. Dia benar-benar pemain kelas dunia. Dia selalu bisa menjadi pembeda. Lewat giringannya, lewat umpan-umpannya. Terlihat juga bahwa dia merasa nyaman."

"Pertandingan itu memang berjalan sangat mudah, dan saat unggul 4-0, bagi saya dia boleh melakukan apa saja," ujar Van der Vaart. "Terkadang saya merasa dia masih terlalu sering mengoper ke samping, tetapi dia juga bisa memberikan umpan-umpan ke depan seperti ini. Saya senang dia menunjukkannya sekarang."

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Menurut Van der Vaart, permainan bagus De Jong saat melawan Yunani juga turut terbantu oleh kehadiran Joey Veerman di lini tengah timnas Belanda. "Mereka juga saling memacu."

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"Saat dia melihat Veerman memberikan umpan seperti itu, dia berpikir: hei, saya juga bisa. Menurut saya, kombinasi mereka sangat bagus. Sayang sekali mereka tidak bisa bermain bersama dalam pertandingan melawan Jerman ini."

De Jong bermain selama 45 menit dalam laga Nations League melawan Yunani pada Jumat lalu, yang berakhir dengan kemenangan 7-0. "Saya baru saja pulih dari cedera, jadi itu sudah cukup," jelasnya kepada NOS. "Sebagai langkah pencegahan? Ya. Saya juga belum banyak bermain untuk mendapatkan ritme pertandingan. Dengan begitu banyak perjalanan, dan tentu saja sedikit mempertimbangkan riwayat saya, tidak perlu mengambil risiko."

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Tak lama kemudian, Xavi secara mengejutkan mengatakan bahwa pergantian De Jong punya penyebab lain. "Apakah dia harus keluar karena kondisi fisiknya? Tidak, tidak, tidak. Punggungnya sedikit bermasalah. Dia berkata kepada saya: Mister, saya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia sudah merasakannya sebelum pertandingan. Apakah dia bisa bermain lagi pada Senin (melawan Jerman, red.)? Ya, saya kira bisa."

Sehari kemudian, diketahui bahwa De Jong akan kembali ke Barcelona untuk terus memulihkan kondisi fisiknya. Klub kini telah mengeluarkan pernyataan bahwa ia hanya mengalami cedera tarikan ringan pada otot pinggul. Akhir pekan mendatang, ia mungkin sudah bisa kembali tampil dalam pertandingan melawan Villarreal.