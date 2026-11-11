Radu: "Saya bermimpi menjadi penerus Handanovic. Inter, bersabarlah dengan Martinez"

Ionut Radu, kiper kelahiran 1987 yang pernah membela Celta Vigo dan Inter, merupakan pelapis Handanovic dan tampil dalam laga Bologna-Inter ketika ia memberikan bola kepada Sansone untuk mencetak gol yang mengubah skor menjadi 2-1. Inter kalah, sementara AC Milan semakin dekat dengan gelar Serie A 2022. Kini Radu, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, kembali membahas kejadian itu dan berbicara tentang Inter. Berikut bagian-bagian terpenting dari wawancara tersebut.

"Saya bermimpi menjadi penerus Handanovic, dan saya bekerja keras untuk itu. Saya tidak berhasil, tetapi itu bukan akhir dunia. Saya hanya menyesal karena, ketika mengenang masa itu, saya membayangkan diri saya seperti anak kecil. Saya berusaha keras, tetapi kurang memperhatikan detail-detail kecil. Pada akhirnya, kesalahan itu terjadi. Berat, tetapi memberi saya pelajaran."

"Kejadian itu mengubah saya sepenuhnya. Saya tahu telah mengecewakan ribuan orang, tetapi saya menjadi lebih dewasa berkat pengalaman itu. Kesalahan kiper adalah kesalahan yang paling fatal: jika ia melakukan kesalahan, tim kebobolan. Kita harus hidup dengan kenyataan itu dan menemukan keseimbangan yang tepat. Francesco Civetta, pemandu bakat yang menemukan saya ketika masih kecil, membantu saya bangkit."

"Saya masih mengikuti Inter dari dekat. Saya tahu apa artinya menjaga gawang itu dan betapa besarnya tekanan yang dirasakan. Klub memilih Pepo? Kalau begitu, kita harus bersabar, memahami kesalahannya dan, yang terpenting, mengingat pula setiap penyelamatan penting yang pernah ia lakukan. Percayalah, dia kiper berkelas sangat tinggi dan akan membuktikannya."