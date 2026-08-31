Klub Al Ittihad mengintensifkan pergerakannya di bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, mencari amunisi baru di lini depan, seiring mendekatnya penutupan jendela pendaftaran.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" mengungkap bahwa manajemen Al Ittihad tengah mempertimbangkan untuk memperkuat posisi sayap dengan salah satu bintang Aston Villa dari Inggris, mengingat kebutuhan untuk menambah pemain yang memiliki kecepatan dan pengalaman di lapangan Eropa.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Al Ittihad telah menjatuhkan pilihan pada pemain asal Jamaika, Leon Bailey "29 tahun", sayap Aston Villa, yang sebelumnya pernah menjalani pengalaman menonjol bersama Bayer Leverkusen dari Jerman, sebelum pindah ke Aston Villa, serta pernah menjalani periode singkat mengenakan kostum AS Roma dari Italia.

Sayap asal Jamaika itu tampil bersama Aston Villa dalam 163 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 23 gol, dan menyumbang 25 umpan matang.

Pencarian Al Ittihad tidak terbatas pada Bailey; sebab nama pemain asal Kolombia, Yaser Asprilla, sayap Girona dari Spanyol, sebelumnya sempat mencuat dalam daftar kandidat untuk memperkuat opsi serangan tim sebelum tirai jendela transfer musim panas ditutup, menurut sumber yang sama.

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